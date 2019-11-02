НАТО отказало во встрече Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, – СМИ

Во время визита Североатлантического совета НАТО в Украину украинские власти хотели организовать встречу генсека Альянса Йенса Столтенберга с освобожденными украинскими моряками. Однако в Альянсе отказали в таком предложении.

Что интересно, основным противником такой встречи выступила Франция, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

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Французы выступили с заявлением, что не хотят "раздражать" такой встречей Россию. Мол, это может сорвать миротворческий процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате.

Визит руководства НАТО в Украине: коротко

Руководство НАТО было в Украине в течение двух дней. За это время Североатлантический совет посетила Одессу и Киев.

Мероприятия в Одессе:

Накануне визита в порт Одессы зашли четыре корабля НАТО,

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил перед курсантами Одесской морской академии.

Мероприятия в Киеве:

Зеленский и Столтенберг провели заседание комиссии Украина – НАТО,

Йенс Столтенберг выступил в Верховной Раде Украины;

Зеленский и Столтенберг дали совместную пресс-конференцию;

Члены НАТО озвучили общую декларацию по Украине;

Украина попросила у НАТО о программе расширенных возможностей.

Освобожденные из плена украинские моряки / инфорграфика 24 канала