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      НАТО отказало во встрече Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, – СМИ

      29 Читати новину українською
      НАТО не захотело, чтобы Столтенберг встретился с освобожденными украинскими моряками
      НАТО не захотело, чтобы Столтенберг встретился с освобожденными украинскими моряками / Коллаж 24 канала

      Во время визита Североатлантического совета НАТО в Украину украинские власти хотели организовать встречу генсека Альянса Йенса Столтенберга с освобожденными украинскими моряками. Однако в Альянсе отказали в таком предложении.

      Что интересно, основным противником такой встречи выступила Франция, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

       Интересно: Единственный путь окончание войны на Донбассе: мнение генсека НАТО Столтенберга

      Французы выступили с заявлением, что не хотят "раздражать" такой встречей Россию. Мол, это может сорвать миротворческий процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате.

      Визит руководства НАТО в Украине: коротко

      Руководство НАТО было в Украине в течение двух дней. За это время Североатлантический совет посетила Одессу и Киев.

      Мероприятия в Одессе:

      Накануне визита в порт Одессы зашли четыре корабля НАТО,

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил перед курсантами Одесской морской академии.

      Мероприятия в Киеве:

      Зеленский и Столтенберг провели заседание комиссии Украина НАТО,

      Йенс Столтенберг выступил в Верховной Раде Украины;

      Зеленский и Столтенберг дали совместную пресс-конференцию;

      Члены НАТО озвучили общую декларацию по Украине;

      Украина попросила у НАТО о программе расширенных возможностей.

      полонені українські морякиОсвобожденные из плена украинские моряки / инфорграфика 24 канала

      blog_ava
      В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду
      сегодня
      3226
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО Украинские моряки в плену Новости политики
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