НАТО отказало во встрече Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, – СМИ
Во время визита Североатлантического совета НАТО в Украину украинские власти хотели организовать встречу генсека Альянса Йенса Столтенберга с освобожденными украинскими моряками. Однако в Альянсе отказали в таком предложении.
Что интересно, основным противником такой встречи выступила Франция, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.
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Французы выступили с заявлением, что не хотят "раздражать" такой встречей Россию. Мол, это может сорвать миротворческий процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате.
Визит руководства НАТО в Украине: коротко
Руководство НАТО было в Украине в течение двух дней. За это время Североатлантический совет посетила Одессу и Киев.
Мероприятия в Одессе:
Накануне визита в порт Одессы зашли четыре корабля НАТО,
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил перед курсантами Одесской морской академии.
Мероприятия в Киеве:
Зеленский и Столтенберг провели заседание комиссии Украина – НАТО,
Йенс Столтенберг выступил в Верховной Раде Украины;
Зеленский и Столтенберг дали совместную пресс-конференцию;
Члены НАТО озвучили общую декларацию по Украине;
Украина попросила у НАТО о программе расширенных возможностей.
Освобожденные из плена украинские моряки / инфорграфика 24 канала