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      Генсек НАТО Столтенберг в Раде процитировал Шевченко: видео

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      Генсек НАТО Столтенберг в Раде процитировал Шевченко
      Генсек НАТО Столтенберг в Раде процитировал Шевченко / Андрей Костюк (24 канал)

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в Верховной раде процитировал строки из стихотворения Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі".

      Стотенберг напомнил, что в своем выступлении в украинском парламенте в 2017 году также цитировал Кобзаря – и снова хотел бы это сделать. На цитату народные депутаты отреагировали аплодисментами.

      Важно: Встреча Столтенберга и Зеленского: главные тезисы

      Он также призвал украинских нардепов работать вместе независимо от партийной принадлежности ради блага Украины.

      Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі,
      – зацитував генсек слова Шевченка.

      Столтенберг подчеркнул, что свобода – "это не просто право, но и обязанность действовать не только в своих собственных интересах, а в интересах всех людей".

      "Вы не спите. Вы отстаиваете свои ценности. Украина стоит за свое будущее, а НАТО стоит рядом с вами", – сказал он.

      Смотрите выступление Столтенберга в Раде:

      Североатлантический совет находится в Украине с официальным визитом 30-31 октября. Перед выступлением генерального секретаря Йенса Столтенберга в Раде состоялось заседание комиссии Украина – НАТО, а после – их совместная пресс-конференция.

      Больше о визите руководителей НАТО в Украину

      1. Визит североатлантического совета начался именно с Юга Украины. Там они посетят постоянную группу противоминных мероприятий. Четыре корабля противоминной обороны из Румынии, Испании, Болгарии и Италии прибыли в Одессу и совершили патрулирование в Черном море.
      2. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг также выступил перед курсантами Одесской морской академии.
      3. В частности, во время этого он прокомментировал ситуацию с разведением войск в Золотом-4 – такие действия оценил положительно. В то же время генсек напомнил России, что она ответственна за соблюдение Минских соглашений.

      Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС является закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

      Читайте также: Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, – Зеленский

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?

      Закон о стратегический курс Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.


      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Генсек НАТО НАТО Тарас Шевченко Йенс Столтенберг
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