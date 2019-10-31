Генсек НАТО Столтенберг в Раде процитировал Шевченко: видео

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в Верховной раде процитировал строки из стихотворения Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі".

Стотенберг напомнил, что в своем выступлении в украинском парламенте в 2017 году также цитировал Кобзаря – и снова хотел бы это сделать. На цитату народные депутаты отреагировали аплодисментами.

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Он также призвал украинских нардепов работать вместе независимо от партийной принадлежности ради блага Украины.

Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі,

– зацитував генсек слова Шевченка.

Столтенберг подчеркнул, что свобода – "это не просто право, но и обязанность действовать не только в своих собственных интересах, а в интересах всех людей".

"Вы не спите. Вы отстаиваете свои ценности. Украина стоит за свое будущее, а НАТО стоит рядом с вами", – сказал он.

Смотрите выступление Столтенберга в Раде:

Североатлантический совет находится в Украине с официальным визитом 30-31 октября. Перед выступлением генерального секретаря Йенса Столтенберга в Раде состоялось заседание комиссии Украина – НАТО, а после – их совместная пресс-конференция.

Больше о визите руководителей НАТО в Украину

Визит североатлантического совета начался именно с Юга Украины. Там они посетят постоянную группу противоминных мероприятий. Четыре корабля противоминной обороны из Румынии, Испании, Болгарии и Италии прибыли в Одессу и совершили патрулирование в Черном море. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг также выступил перед курсантами Одесской морской академии. В частности, во время этого он прокомментировал ситуацию с разведением войск в Золотом-4 – такие действия оценил положительно. В то же время генсек напомнил России, что она ответственна за соблюдение Минских соглашений.

Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС является закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

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Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?

Закон о стратегический курс Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.



Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала