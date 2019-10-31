Украина ускорит подготовку к членству в НАТО, – Зеленский

Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО и на практике готова доказывать получение плана действий для членства в Альянсе.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Мы готовы еще ближе сотрудничать с Альянсом. Ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к плану действий для членства. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом,

– сказал Зеленский.

Отметим, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции объяснил, что это – технический вопрос, а не политический. Так, заявка, поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе.

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Что такое план действий по членству в НАТО?

Это программа действий для стран-кандидатов в члены организации. Согласно статье 10 Североатлантического договора НАТО остается открытой организацией для приема новых стран.



План действий по членству в НАТО реализуется на основе индивидуального диалога со страной-кандидатом. Он разработан с целью подтвердить четкий курс и обязательства по дальнейшему расширению НАТО путем введения программы мер, направленных на содействие странам-претендентам в их подготовке к возможному будущему вступлению в НАТО как членов Альянса.



ПДЧ является программой для претендентов, где предлагается перечень мероприятий, из которого они могут выбрать именно те, которые, по их мнению, являются самыми рациональными с точки зрения содействия их подготовке.

Больше о визите руководителей НАТО в Украину

Визит североатлантического совета начался именно с Юга Украины. Там они посетят постоянную группу противоминных мероприятий. Четыре корабля противоминной обороны из Румынии, Испании, Болгарии и Италии прибыли в Одессу и совершили патрулирование в Черном море.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг также выступил перед курсантами Одесской морской академии.

В частности, во время этого он прокомментировал ситуацию с разведением войск в Золотом-4

– такие действия оценил положительно. В то же время генсек напомнил России, что она ответственна за соблюдение Минских соглашений.

Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.