Україна готова прискорити підготовку до членства у НАТО, – Зеленський

Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО і на практиці готовий доводити отримання плану дій для членства в Альянсі.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Ми готові ще ближче співпрацювати з Альянсом. Прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій для членства. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом,

– сказав Зеленський.

Зазначимо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна не подаватиме повторну заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції пояснив, що це – технічне питання, а не політичне. Так, заявка, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною.

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Що таке план дій щодо членства в НАТО? Це програма дій для країн кандидатів у члени організації. Відповідно до статті 10 Північноатлантичного договору НАТО залишається організацією відкритою для прийому нових країн.



План дій щодо членства в НАТО реалізовується на основі індивідуального діалогу з країною-кандидатом. Він розроблений з метою підтвердити чіткий курс та зобов'язання стосовно подальшого розширення НАТО шляхом запровадження програми заходів, спрямованих на сприяння країнам-претендентам у їхній підготовці до можливого майбутнього вступу до НАТО як членів Альянсу.



ПДЧ є програмою для претендентів, де пропонується перелік заходів, з якого вони можуть вибрати саме ті, які, на їхню думку, є найраціональнішими з точки зору сприяння їх підготовці.

Більше про візит керівників НАТО в Україну

Візит північноатлантичної ради розпочався саме з Півдня України. Там вони відвідають постійну групу протимінних заходів. Чотири судна протимінної оборони з Румунії, Іспанії, Болгарії та Італії прибули в Одесу та здійснили патрулювання у Чорному морі.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також виступив перед курсантами Одеської морської академії.

Зокрема, під час цього він прокоментував ситуацію із розведенням військ у Золотому-4 – такі дії оцінив позитивно. Водночас генсек нагадав Росії, що вона відповідальна за дотримання мінських угод.

Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.