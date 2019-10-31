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      Україна готова прискорити підготовку до членства у НАТО, – Зеленський

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО і на практиці готовий доводити отримання плану дій для членства в Альянсі.

      Про це заявив український президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Читайте також: Пресконференція Зеленського та Столтенберга: повне відео

      Ми готові ще ближче співпрацювати з Альянсом. Прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій для членства. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом,
      – сказав Зеленський.

      Зазначимо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна не подаватиме повторну заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції пояснив, що це – технічне питання, а не політичне. Так, заявка, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною.

      Читайте також: НАТО нам допоможе: чи варто Україні розраховувати на підтримку Альянсу?

      Що таке план дій щодо членства в НАТО? Це програма дій для країн кандидатів у члени організації. Відповідно до статті 10 Північноатлантичного договору НАТО залишається організацією відкритою для прийому нових країн.

      План дій щодо членства в НАТО реалізовується на основі індивідуального діалогу з країною-кандидатом. Він розроблений з метою підтвердити чіткий курс та зобов'язання стосовно подальшого розширення НАТО шляхом запровадження програми заходів, спрямованих на сприяння країнам-претендентам у їхній підготовці до можливого майбутнього вступу до НАТО як членів Альянсу.

      ПДЧ є програмою для претендентів, де пропонується перелік заходів, з якого вони можуть вибрати саме ті, які, на їхню думку, є найраціональнішими з точки зору сприяння їх підготовці.

      Більше про візит керівників НАТО в Україну

      • Візит північноатлантичної ради розпочався саме з Півдня України. Там вони відвідають постійну групу протимінних заходів. Чотири судна протимінної оборони з Румунії, Іспанії, Болгарії та Італії прибули в Одесу та здійснили патрулювання у Чорному морі.
      • Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також виступив перед курсантами Одеської морської академії.
      • Зокрема, під час цього він прокоментував ситуацію із розведенням військ у Золотому-4 – такі дії оцінив позитивно. Водночас генсек нагадав Росії, що вона відповідальна за дотримання мінських угод.

      Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Генсек НАТО НАТО Володимир Зеленський
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