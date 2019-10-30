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      План дій щодо членства в НАТО: Україна не подаватиме повторну заявку

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      Україна не подаватиме нову заявку щодо ПДЧ в НАТО
      Україна не подаватиме нову заявку щодо ПДЧ в НАТО / nato.int

      Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона не подаватиме повторну заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

      За словами Кулеби, це технічне питання, а не політичне. Про це він сказав на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі.

      До теми: Не обманюємо людей, – Кулеба про обіцянки і вступ у ЄС та НАТО

      Україна вважає, що заявка на отримання ПДЧ в НАТО, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною.

      Кулеба зазначив, що не потрібно подавати ніяких додаткових заявок, а краще зосередитися на реформах, поглибленні взаємодії з Альянсом і на досягненні взаємосумісності українських Збройних сил зі Збройними силами НАТО.

      Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

      Знайте більше: На це підуть роки, – Загороднюк про перехід армії на стандарти НАТО

      Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.


      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики НАТО Дмитро Кулеба
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