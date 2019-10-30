План действий по членству в НАТО: Украина не будет подавать повторную заявку

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий по членству в НАТО.

По словам Кулебы, это технический вопрос, а не политический. Об этом он сказал на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе.

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Украина считает, что заявка на получение ПДЧ в НАТО, поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе.

Кулеба отметил, что не нужно подавать никаких дополнительных заявок, а лучше сосредоточиться на реформах, углублении взаимодействия с Альянсом и на достижении взаимосовместимости украинских Вооруженных сил с Вооруженными силами НАТО.

Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

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Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО? Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четкие даты или шаги для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Следовательно, любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.



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