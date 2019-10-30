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      План действий по членству в НАТО: Украина не будет подавать повторную заявку

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      Украина не будет подавать новую заявку по ПДЧ в НАТО
      Украина не будет подавать новую заявку по ПДЧ в НАТО / nato.int

      Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий по членству в НАТО.

      По словам Кулебы, это технический вопрос, а не политический. Об этом он сказал на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе.

      К теме: Не обманываем людей, – Кулеба об обещаниях и вступлении в ЕС и НАТО

      Украина считает, что заявка на получение ПДЧ в НАТО, поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе.

      Кулеба отметил, что не нужно подавать никаких дополнительных заявок, а лучше сосредоточиться на реформах, углублении взаимодействия с Альянсом и на достижении взаимосовместимости украинских Вооруженных сил с Вооруженными силами НАТО.

      Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

      Знайте больше: На это уйдут годы, – Загороднюк о переходе армии на стандарты НАТО

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО? Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четкие даты или шаги для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Следовательно, любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.


      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Дмитрий Кулеба
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