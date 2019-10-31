Встреча Столтенберга и Зеленского: главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным серкретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. О чем говорили политики – читайте в материале 24 канала.

Сначала в столице Украины Йенс Столтенберг вместе с Владимиром Зеленский председательствовали на заседании комиссии Украина – НАТО, после чего лидеры провели совместную пресс-конференцию и обсудили немало важных вопросов.

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Мы готовы ускорить подготовку к членству в НАТО

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО и на практике стремится доказывать готовность к получению Плана действий для членства (ПДЧ) в Альянсе.

Мы готовы еще ближе сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает на такой формат отношений с Альянсом,

– сказал Зеленский.

Он также сообщил, что во время заседания Комиссии Украина – НАТО стороны договорились об обновленном консолидированном пакете проектов.

НАТО никогда не признает аннексию Крыма Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

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"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", – сказал Столтенберг.

"Северный поток-2" укрепляет Россию и ослабляет Европу

Президент Украины отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" укрепляет Россию и ослабляет Европу. Накануне Дания предоставила разрешение РФ на строительство скандального газпровода.

Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический, поэтому я вам скажу откровенно, что это укрепляет Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства,

– добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина была готова к такой ситуации.

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Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море

Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море. Однако точная дата пока не названа. Зеленский также отметил необходимость сотрудничества с НАТО в вопросе кибербезопасности.

Разведение войск в Петровском будет 4 ноября

Владимир Зеленский отметил, что разведение сил и средств от линии столкновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское в Луганской области должно начаться 4 ноября.

Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое – ред. 24 канал). Если все будет безопасно в Петровском в течение недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском,

– пояснил президент.

Что касается нормандского формата, то Зеленский сказал, что Украина со своей стороны выполняет все условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".

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Украина благодаря НАТО стала лучше защищенной от гибридных угроз

Помощь НАТО, которая предоставляется Украине через трастовые фонды, оказалась эффективной и помогает этой стране защищаться, в частности, от так называемых гибридных угроз, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По словам генсека, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".

Он напомнил, что через трастовые фонды удалось направить почти 40 миллионов евро на оказание поддержки Украине в военной сфере.

Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил Украине о необходимости внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно прав меньшинств.

Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии,

– сказал Столтенберг.

Он отметил, что вопрос меньшинств постоянно беспокоит Венгрию – члена НАТО. Генсек добавил, что от Украины зависит внедрение рекомендаций Венецианской комиссии, а также отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 рекомендаций.

Справка. В распространенном по итогам заседания комиссии НАТО – Украина заявлении НАТО отмечается: "Принимая во внимание закон об образовании, принятый Верховной Радой в сентябре 2017 года, союзники призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии".

Пресс-конференция Зеленского и Столтенберга: смотрите видео 24 канала

С какой целью руководство НАТО приехало в Украину?Официальный визит НАТО в Украину длится 30-31 октября.



Директор офиса связи НАТО Александр Винников рассказал, что целью этой поездки является углубление диалога с новой украинской властью. По его словам, именно развитие связей с президентом Владимиром Зеленским и является главной целью визита.



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