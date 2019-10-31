Генсек НАТО Столтенберг у Раді зацитував Шевченка: відео

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу у Верховній раді процитував рядки із вірша Тараса Шевченка ""Минають дні, минають ночі".

Стотенберг нагадав, що у своєму виступі в українському парламенті в 2017 році також цитував Кобзаря – і знову хотів би це зробити. На цитату народні депутати відреагували оплесками.

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Він також закликав українських нардепів працювати разом незалежно від партійної належності заради блага України.

Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі,

– зацитував генсек слова Шевченка.

Столтенберг наголосив, що свобода – "це не просто право, але й обов’язок діяти не лише в своїх власних інтересах, а в інтересах усіх людей".

"Ви не спите. Ви відстоюєте свої цінності. Україна стоїть за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами", – сказав він.

Дивіться виступ Столтенберга у Раді:

Північноатлантична рада перебуває в Україні з офіційним візитом 30-31 жовтня. Перед виступом генерального секретаря Єнса Столтенберга в Раді відбулось засідання засіданні комісії Україна – НАТО, а опісля – їхня спільна пресконференція.

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Візит північноатлантичної ради розпочався саме з Півдня України. Там вони відвідають постійну групу протимінних заходів. Чотири судна протимінної оборони з Румунії, Іспанії, Болгарії та Італії прибули в Одесу та здійснили патрулювання у Чорному морі.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також виступив перед курсантами Одеської морської академії.

Зокрема, під час цього він прокоментував ситуацію із розведенням військ у Золотому-4 – такі дії оцінив позитивно. Водночас генсек нагадав Росії, що вона відповідальна за дотримання мінських угод.

Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

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Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?

Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу