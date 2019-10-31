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      Генсек НАТО Столтенберг у Раді зацитував Шевченка: відео

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      Генсек НАТО Столтенберг у Раді зацитував Шевченка
      Генсек НАТО Столтенберг у Раді зацитував Шевченка / Андрій Костюк (24 канал)

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу у Верховній раді процитував рядки із вірша Тараса Шевченка ""Минають дні, минають ночі".

      Стотенберг нагадав, що у своєму виступі в українському парламенті в 2017 році також цитував Кобзаря – і знову хотів би це зробити. На цитату народні депутати відреагували оплесками. 

      Важливо: Зустріч Столтенберга і Зеленського: головні тези

      Він також закликав українських нардепів працювати разом незалежно від партійної належності заради блага України.

      Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі,
      – зацитував генсек слова Шевченка. 

      Столтенберг наголосив, що свобода – "це не просто право, але й обов’язок діяти не лише в своїх власних інтересах, а в інтересах усіх людей".

      "Ви не спите. Ви відстоюєте свої цінності. Україна стоїть за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами", – сказав він. 

      Дивіться виступ Столтенберга у Раді: 

      Північноатлантична рада перебуває в Україні з офіційним візитом 30-31 жовтня. Перед виступом генерального секретаря Єнса Столтенберга в Раді відбулось засідання засіданні комісії Україна – НАТО, а опісля – їхня спільна пресконференція. 

      Більше про візит керівників НАТО в Україну

      • Візит північноатлантичної ради розпочався саме з Півдня України. Там вони відвідають постійну групу протимінних заходів. Чотири судна протимінної оборони з Румунії, Іспанії, Болгарії та Італії прибули в Одесу та здійснили патрулювання у Чорному морі.
      • Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також виступив перед курсантами Одеської морської академії.
      • Зокрема, під час цього він прокоментував ситуацію із розведенням військ у Золотому-4 – такі дії оцінив позитивно. Водночас генсек нагадав Росії, що вона відповідальна за дотримання мінських угод.

      Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

      Читайте також: Україна готова прискорити підготовку до членства у НАТО, – Зеленський

      Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?

      Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.


      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг Тарас Шевченко
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