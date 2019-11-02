НАТО відмовило у зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, – ЗМІ
Під час візиту північноатлантичної ради НАТО до України українська влада хотіла організувати зустріч генсека Альянсу Єнса Столтенберга зі звільненими українськими моряками. Втім в Альянсі відмовили у такій пропозиції.
Що цікаво, основним противником такої зустрічі виступила Франція, повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.
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Французи виступили з заявою, що не хочуть "дратувати" такою зустріччю Росію. Мовляв, це може зірвати миротворчий процес і негативно вплинути на організацію переговорів у нормандському форматі.
Візит керівництва НАТО в Україну: коротко
Керівництво НАТО було в Україні протягом двох днів. За цей час північноатлантична рада відвідала Одесу та Київ.
Заходи в Одесі:
напередодні візиту в порт Одеси зайшли чотири кораблі НАТО;
генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив перед курсантами Одеської морської академії.
Заходи у Києві:
Зеленський і Столтенберг провели засідання комісії Україна – НАТО;
Єнс Столтенберг виступив у Верховній Раді України;
Зеленський і Столтенберг дали спільну пресконференцію;
Члени НАТО озвучили спільну декларацію щодо України;
Україна попросила у НАТО про програму розширених можливостей.
Звільнені з полону українські моряки / інфорграфіка 24 каналу