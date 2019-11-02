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      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      НАТО відмовило у зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, – ЗМІ

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      НАТО не захотіло, аби Столтенберг зустрівся зі звільненими українськими моряками
      НАТО не захотіло, аби Столтенберг зустрівся зі звільненими українськими моряками / колаж 24 каналу

      Під час візиту північноатлантичної ради НАТО до України українська влада хотіла організувати зустріч генсека Альянсу Єнса Столтенберга зі звільненими українськими моряками. Втім в Альянсі відмовили у такій пропозиції.

      Що цікаво, основним противником такої зустрічі виступила Франція, повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

      Цікаво: Єдиний шлях закінчення війни на Донбасі: думка генсека НАТО Столтенберга

      Французи виступили з заявою, що не хочуть "дратувати" такою зустріччю Росію. Мовляв, це може зірвати миротворчий процес і негативно вплинути на організацію переговорів у нормандському форматі.

      Візит керівництва НАТО в Україну: коротко

      Керівництво НАТО було в Україні протягом двох днів. За цей час північноатлантична рада відвідала Одесу та Київ.

      Заходи в Одесі:

      напередодні візиту в порт Одеси зайшли чотири кораблі НАТО;

      генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив перед курсантами Одеської морської академії.

      Заходи у Києві:

      Зеленський і Столтенберг провели засідання комісії Україна – НАТО;

      Єнс Столтенберг виступив у Верховній Раді України;

      Зеленський і Столтенберг дали спільну пресконференцію;

      Члени НАТО озвучили спільну декларацію щодо України;

      Україна попросила у НАТО про програму розширених можливостей.

      полонені українські моряки
      Звільнені з полону українські моряки / інфорграфіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Генсек НАТО НАТО Єнс Столтенберг
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