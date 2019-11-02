НАТО відмовило у зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, – ЗМІ

Під час візиту північноатлантичної ради НАТО до України українська влада хотіла організувати зустріч генсека Альянсу Єнса Столтенберга зі звільненими українськими моряками. Втім в Альянсі відмовили у такій пропозиції.

Що цікаво, основним противником такої зустрічі виступила Франція, повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

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Французи виступили з заявою, що не хочуть "дратувати" такою зустріччю Росію. Мовляв, це може зірвати миротворчий процес і негативно вплинути на організацію переговорів у нормандському форматі.

Візит керівництва НАТО в Україну: коротко

Керівництво НАТО було в Україні протягом двох днів. За цей час північноатлантична рада відвідала Одесу та Київ.

Заходи в Одесі:

напередодні візиту в порт Одеси зайшли чотири кораблі НАТО;

генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив перед курсантами Одеської морської академії.

Заходи у Києві:

Зеленський і Столтенберг провели засідання комісії Україна – НАТО;

Єнс Столтенберг виступив у Верховній Раді України;

Зеленський і Столтенберг дали спільну пресконференцію;

Члени НАТО озвучили спільну декларацію щодо України;

Україна попросила у НАТО про програму розширених можливостей.



Звільнені з полону українські моряки / інфорграфіка 24 каналу