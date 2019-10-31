Росія не має права голосу, – Столтенберг про Україну і НАТО

Рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу повинні прийняти Київ і 29 дійсних членів НАТО. Москва не має права втручатися.

Росія для цього немає жодних законних підстав, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг під час відвідин Одеси, мовиться на сайті НАТО.

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Відсутність юридичних або реальних підстав для впливу на подібне рішення закріплена в і багатьох документах, які підписала Росія, зокрема – Хельсінкських угодах.

Це рішення, яке повинні прийняти Україна і 29 дійсних членів альянсу. Ніхто інший не має права втручатися в нього. Іноді у нас складається враження, що Росія має вирішувати, чи повинна Україна бути членом НАТО чи ні. Росія не має права голосу,

– наголосив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що "кожна нація має право вирішувати, в яких механізмах безпеки вона хотіла б брати участь, а в яких – ні".

Зазначимо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна не подаватиме повторну заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції пояснив, що це – технічне питання, а не політичне. Так, заявка, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною.

Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?

Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу