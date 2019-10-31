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      Росія не має права голосу, – Столтенберг про Україну і НАТО

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      У Росії немає права голосу в питанні вступу України в НАТО, – Столтенберг
      У Росії немає права голосу в питанні вступу України в НАТО, – Столтенберг / eunews.it

      Рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу повинні прийняти Київ і 29 дійсних членів НАТО. Москва не має права втручатися.

      Росія для цього немає жодних законних підстав, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг під час відвідин Одеси, мовиться на сайті НАТО.

      Знайте більше: Столтенберг розповів, як НАТО допомагає Україні в Чорному морі

      Відсутність юридичних або реальних підстав для впливу на подібне рішення закріплена в і багатьох документах, які підписала Росія, зокрема – Хельсінкських угодах.

      Це рішення, яке повинні прийняти Україна і 29 дійсних членів альянсу. Ніхто інший не має права втручатися в нього. Іноді у нас складається враження, що Росія має вирішувати, чи повинна Україна бути членом НАТО чи ні. Росія не має права голосу,
      – наголосив генсек НАТО.

      Столтенберг додав, що "кожна нація має право вирішувати, в яких механізмах безпеки вона хотіла б брати участь, а в яких – ні".

      Зазначимо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна не подаватиме повторну заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції пояснив, що це – технічне питання, а не політичне. Так, заявка, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною.

      Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

      Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?

      Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.


      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Єнс Столтенберг НАТО Новини Росії Генсек НАТО Україна – Росія
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