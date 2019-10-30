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      Агресія Росії в Чорному морі: Столтенберг розповів, як НАТО допомагає Україні

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      НАТО засуджує агресію РФ у Чорному морі і підтримує Україну
      НАТО засуджує агресію РФ у Чорному морі і підтримує Україну / Getty Images

      Усі країни-члени Північноатлантичного Альянсу засуджують агресивні дії Росії в Чорному морі. Весною 2019 року НАТО ухвалило рішення, що спрямовані на допомогу Україні. Йдеться про спільні навчання, практику українських військових на кораблях Альянсу тощо.

      Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Одесі на спільному брифінгу з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.

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      "Усі члени НАТО чітко засуджують агресивні дії Росії у Чорному морі. Зокрема і захопленя українських кораблів і моряків", – сказав Столтенберг.

      Також генсек Альянсу розповів про допомогу Україні та наголосив, що НАТО завжди буде підтримувати наші країну та розвивати співпрацю.

      Ми ухвалили нові рішення, спрямовані на допомогу Україні у зміцненні її сил та засобів військово-морського флоту шляхом проведення спільних навчань, обміну інформацією, аналізом ситуаційної обстановки, а також шляхом запрошення українських кадетів проходити практичну підготовку на військових кораблях країн НАТО. Ми будемо стояти поруч з вами і розвивати нашу співпрацю,
      – пояснив Столтенберг.

      Зауважимо, напередодні в Одесу зайшли чотири мінні тральщики НАТО. Усі вони здійснюють патрулювання у Середземному морі у складі другої постійної протимінної групи Альянсу "SNMCMG2" В УКраїну судна прибули з дружнім візитом та пробудуть тут тиждень.

      Які провокації влаштовує Росія Україні у морях?Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі. Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.

      Окрім того, Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. До того ж, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг Чорне море
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