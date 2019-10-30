18:01
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, 29 октября
      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      20:46, 29 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Агрессия России в Черном море: Столтенберг рассказал, как НАТО помогает Украине

      2 Читати новину українською
      НАТО осуждает агрессию РФ в Черном море и поддерживает Украину
      НАТО осуждает агрессию РФ в Черном море и поддерживает Украину / Getty Images

      Все страны-члены Североатлантического альянса осуждают агрессивные действия России в Черном море. Весной 2019 года НАТО приняло решения, направленные на помощь Украине. Речь идет о совместных учениях, практике украинских военных на кораблях Альянса и тому подобное.

      Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Одессе на совместном брифинге с вицепремьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

      Читайте также: Мы очень обеспокоены, – США раскритиковали Россию за поведение в Черном море

      "Все члены НАТО четко осуждают агрессивные действия России в Черном море. В том числе и захват  украинских кораблей и моряков", – сказал Столтенберг.

      Также генсек Альянса рассказал о помощи Украине и отметил, что НАТО всегда будет поддерживать нашу страну и развивать сотрудничество.

      Мы приняли новые решения, направленные на помощь Украине в укреплении ее сил и средств военно-морского флота путем проведения совместных учений, обмена информацией, анализом ситуационной обстановки, а также путем приглашения украинских кадетов проходить практическую подготовку на военных кораблях стран НАТО. Мы будем стоять рядом с вами и развивать наше сотрудничество,
      – пояснил Столтенберг.

      Заметим, накануне в Одессу зашли четыре минные тральщики НАТО. Все они осуществляют патрулирование в Средиземном море в составе второй постоянной противоминной группы Альянса "SNMCMG2". В Украину судна прибыли с дружественным визитом и пробудут здесь неделю.

      Какие провокации устраивает Россия Украине в морях?Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8000 квадратных километров в Черном море. Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

      Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      blog_ava
      Температура у ребенка: когда и как сбивать высокую температуру
      сегодня
      7195
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Чорное море Йенс Столтенберг НАТО Генсек НАТО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      сегодня , 17:30 Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      Павло Казарін 89
      Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      сегодня , 17:00 Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      Наталя Ромашова 347
      Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      сегодня , 15:00 Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      Блог Медіа 1156
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 13:35 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 923
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сегодня , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 2606
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук