Агрессия России в Черном море: Столтенберг рассказал, как НАТО помогает Украине

Все страны-члены Североатлантического альянса осуждают агрессивные действия России в Черном море. Весной 2019 года НАТО приняло решения, направленные на помощь Украине. Речь идет о совместных учениях, практике украинских военных на кораблях Альянса и тому подобное.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Одессе на совместном брифинге с вицепремьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

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"Все члены НАТО четко осуждают агрессивные действия России в Черном море. В том числе и захват украинских кораблей и моряков", – сказал Столтенберг.

Также генсек Альянса рассказал о помощи Украине и отметил, что НАТО всегда будет поддерживать нашу страну и развивать сотрудничество.

Мы приняли новые решения, направленные на помощь Украине в укреплении ее сил и средств военно-морского флота путем проведения совместных учений, обмена информацией, анализом ситуационной обстановки, а также путем приглашения украинских кадетов проходить практическую подготовку на военных кораблях стран НАТО. Мы будем стоять рядом с вами и развивать наше сотрудничество,

– пояснил Столтенберг.

Заметим, накануне в Одессу зашли четыре минные тральщики НАТО. Все они осуществляют патрулирование в Средиземном море в составе второй постоянной противоминной группы Альянса "SNMCMG2". В Украину судна прибыли с дружественным визитом и пробудут здесь неделю.

Какие провокации устраивает Россия Украине в морях?Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8000 квадратных километров в Черном море. Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.



Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.