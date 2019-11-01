Украина попросила у НАТО партнерство расширенных возможностей: что это означает
Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к партнерству расширенных возможностей. Впрочем, эта программа не имеет целью заменить план действий относительно членства в НАТО.
О такой инициативе Украины рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время своего брифинга с главами МИД и Минобороны Вадимом Пристайко и Владимиром Загороднюком.
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Прежде всего эта программа предусматривает расширение практического операционного взаимодействия между партнерами – Украиной и Североатлантическим альянсом,
– пояснил вице-премьер.
Кроме того, он рассказал, какими могут быть дополнительные бонусы для Украины в рамках этого партнерства:
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- приоритетный допуск к сертификации мероприятий, проходящих по линии НАТО в Украине;
- расширенный диалог в сфере разведки;
- возможность представителям Украины занимать должности в штаб-квартире или командной структуре НАТО.
"Сразу скажу, что партнерство расширенных возможностей не является заменой плана действий относительно членства в НАТО. То есть это не нужно рассматривать через такую призму. Мы очень надеемся, что Альянс примет положительное решение в отношении нашей инициативы. Таким образом будут укреплены наше сотрудничество и эффективность самого Альянса", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Что означает партнерство расширенных возможностей
Программа расширенного партнерства объединяет вокруг Североатлантического альянса ближайших его партнеров, которые по определенным причинам не стали его членами. Вместе с тем члены партнерства готовы к тесному взаимодействию с НАТО в вопросах совместных операций и учений.
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В настоящее время в программу расширенного партнерства входят 5 государств:
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- Швеция;
- Финляндии;
- Грузия;
- Австралия;
- Иордания.
Совместный брифинг Кулебы, Загороднюка и Пристайко: смотрите видео