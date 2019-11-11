Труба пояснив, чому ДБР допитує звільнених з російського полону моряків

Ніяких кримінальних проваджень щодо дій українських моряків у ДБР немає. Бюро розслідує дії керівництва держави, які могли призвести до того, що моряки потрапили в полон.

Про це керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба написав у своєму телеграм-каналі 11 листопада.

Читайте також: У кримінальних провадженнях ДБР фігурує Луценко, – Труба

"У ДБР немає жодного кримінального провадження стосовно дій моряків під час перетину Керченської протоки. Ми з'ясовуємо, чи були правопорушення у діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення військового стану", – заявив Труба.

Він пояснив, що Бюро повинне з'ясувати, "чи умисно керівництво держави скерувало наших моряків до Керченської протоки, розуміючи, у тому числі, високу імовірність того, що вони потраплять у полон".

Я розумію, наскільки це важливо для України. Кожен слідчий це розуміє. Тому вони призначають усі слідчі дії, щоб об’єктивно з’ясувати обставини кожного рішення тих подій. Тому ми проводимо допити моряків, призначаємо експертизи, вилучаємо документи,

– розтлумачив голова ДБР.

Багато про це розповідати не можна, адже, каже Труба, поки немає результатів провадження. Але не можна й мовчати – "в умовах брудної інформаційної війни, яку організовує Петро Порошенко".

Труба наголосив: "Я не буду мовчати, коли 5 канал як приманку обрав моряків. Сумно, що п’ятий президент приносить на вівтар своєї війни спокій людей, які дев’ять місяців провели в полоні".

Читайте також: НАТО відмовило у зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, – ЗМІ

Керівник ДБР пообіцяв: "Ми з'ясуємо подробиці тих подій. Результати роботи наших слідчих будуть об’єктивні – на них не вплинуть жодні антикампанії. Порошенко може долучитися до слідчих дій – запрошую його на допити. Та він цього не зробить, бо шоу на допитах немає".

Як Росія захопила українських моряків та кораблі?

25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримували у російських в СІЗО.



Українські моряки, що потрапили до російського полону у 2018 році / Інфографіка 24 каналу

Українські моряки повернулися до України 7 вересня разом з іншими в'язнями Кремля – тоді відбувся обмін з Росією форматі 35 на 35. Однак кораблі Росія так поки що і не віддала.