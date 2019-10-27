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      Чому Росія досі не повернула захоплені українські кораблі

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      Росія поки не може віддати Україні кораблі через їхній стан, – адвокат
      Росія поки не може віддати Україні кораблі через їхній стан, – адвокат / Getty images

      У справі повернення в Україну захоплених в листопаді 2018 року кораблів є зрушення, однак наразі процес уповільнює їхній стан.

      Росія влада готується віддати кораблі, про це сказав адвокат звільнених українських моряків Микола Полозов, пише видання "Крим.Реалії".

      Знайте більше: Росія може оголосити звільнених з полону моряків у розшук, – адвокат

      Він зазначив, що "цьому заважає технічний стан катерів". Повернення кораблів передбачено наказом Міжнародного трибуналу.

      За моєю інформацією, в цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема – це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, за ​​моєю інформацією, їх приводять до такого стану, щоб вони могли бути на плаву і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть,
      – сказав Полозов.

      Зазначимо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко нещодавно також анонсував повернення кораблів вже найближчим часом. Він наголосив, що процес повернення перебуває вже на фінальному етапі. 

      Що треба знати про повернення захоплених суден?

      Їх Росія повинна була повернути ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав РФ негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

      У червні українські судна зникли з акваторії стоянки "Генмол" в окупованій Керчі, де перебували останні місяці.

      Не повернула кораблі Росія і у межах обміну, який відбувався 7 вересня. Тоді додому повернулися 35 українців, в тому числі 24 моряки. РФ теж передали 35 осіб. 

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії
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