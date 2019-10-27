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      Росія може оголосити звільнених з полону моряків у розшук, – адвокат

      590 Читать новость на русском
      Микола Полозов
      Микола Полозов / ATR

      До таких засобів країна-агресор може вдатися, якщо українці не прийдуть до суду або до слідчого. Тобто, – не співпрацюватимуть з російським слідством.

      Звільнені з російського полону українці залишаються у статусі обвинувачених у РФ. А ось справа моряків перебуває на етапі ознайомлення з матеріалами стороною захисту. Про це розповів адвокат українців Микола Полозов в коментарі проєкту "Крим.Реалії".

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      Є дуже серйозна небезпека, що російська влада може оголосити моряків в розшук, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд,
      – наголосив він.

      Полозов каже: в листопаді сторона захисту ознайомлюватиметься з речовими доказами.

      Справа не зупинена, природно, будемо працювати на кінцевий результат. На те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них в майбутньому ніяк не відгукнулися, для того, щоб цю справу припинити в цілому,
      – додав захисник українців.

      Як українські моряки потрапили в полон РФ?

      українські моряки
      Звільнені з полону українські моряки/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      сьогодні
      13316
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Заручники
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