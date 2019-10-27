Росія може оголосити звільнених з полону моряків у розшук, – адвокат

До таких засобів країна-агресор може вдатися, якщо українці не прийдуть до суду або до слідчого. Тобто, – не співпрацюватимуть з російським слідством.

Звільнені з російського полону українці залишаються у статусі обвинувачених у РФ. А ось справа моряків перебуває на етапі ознайомлення з матеріалами стороною захисту. Про це розповів адвокат українців Микола Полозов в коментарі проєкту "Крим.Реалії".

Читайте також: Росію треба сприймати виключно як ворога, – звільнений з полону моряк

Є дуже серйозна небезпека, що російська влада може оголосити моряків в розшук, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд,

– наголосив він.

Полозов каже: в листопаді сторона захисту ознайомлюватиметься з речовими доказами.

Справа не зупинена, природно, будемо працювати на кінцевий результат. На те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них в майбутньому ніяк не відгукнулися, для того, щоб цю справу припинити в цілому,

– додав захисник українців.

Як українські моряки потрапили в полон РФ?

Це сталося 25 листопада 2018 року. Тоді прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових.

Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

Хлопців звільнили 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією. Втім, у Росії справу проти них не закрили. Окрім того, агресор не повернув кораблі українців.



Звільнені з полону українські моряки/ інфографіка 24 каналу