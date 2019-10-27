Россия может объявить освобожденных из плена моряков в розыск, – адвокат
К таким средствам страна-агрессор может прибегнуть, если украинцы не придут в суд или к следователю. То есть не будут сотрудничать с российским следствием.
Освобожденные из российского плена украинцы остаются в статусе обвиняемых в РФ. А вот дело моряков находится на этапе ознакомления с материалами стороной защиты. Об этом рассказал адвокат украинцев Николай Полозов в комментарии проекту "Крым.Реалии".
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Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд,
– подчеркнул он.
Полозов говорит: в ноябре сторона защиты будет ознакамливаться с вещественными доказательствами.
Дело не остановлено, естественно, будем работать на конечный результат. На то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом,
– добавил защитник украинцев.
Как украинские моряки попали в плен РФ?
- Это произошло 25 ноября 2018 года. Тогда пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных.
- Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.
- После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".
- России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
- Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что они военнопленные.
- Ребят освободили 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Впрочем, в России дело против них не закрыли. Кроме того, агрессор не вернул корабли украинцам.
Освобожденные из плена украинские моряки / инфографика 24 канала
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