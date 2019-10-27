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      Россия может объявить освобожденных из плена моряков в розыск, – адвокат

      127 Читати новину українською
      Николай Полозов
      Николай Полозов / 5 канал

      К таким средствам страна-агрессор может прибегнуть, если украинцы не придут в суд или к следователю. То есть не будут сотрудничать с российским следствием.

      Освобожденные из российского плена украинцы остаются в статусе обвиняемых в РФ. А вот дело моряков находится на этапе ознакомления с материалами стороной защиты. Об этом рассказал адвокат украинцев Николай Полозов в комментарии проекту "Крым.Реалии".

      Читайте также: Россию надо воспринимать исключительно как врага, – освобожденный из плена моряк

      Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд,
      – подчеркнул он.

      Полозов говорит: в ноябре сторона защиты будет ознакамливаться с вещественными доказательствами.

      Дело не остановлено, естественно, будем работать на конечный результат. На то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом,
      – добавил защитник украинцев.

      Как украинские моряки попали в плен РФ?

      українські моряки
      Освобожденные из плена украинские моряки / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      сегодня
      1947
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Украинские моряки в плену Новости политики Заложники
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