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      Россию надо воспринимать исключительно как врага, – освобожденный из плена моряк

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      Заигрывать с нынешним режимом – себе во вред, – Эйдер
      Заигрывать с нынешним режимом – себе во вред, – Эйдер / Фейсбук-страница Андрея Эйдера

      Украина должна исключить любые отношения с Россией. Они ни к чему хорошему не приведут, поскольку надо в любой момент быть готовыми к угрозе.

      "Особенно это заметно по тому, что происходит сейчас, об этом освобожденный из плена Кремля украинский моряк Андрей Эйдер сказал Радио "НВ".

      тоит знать: Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли в ближайшее время, – Пристайко

      Он отметил, что подтверждение – "то, в каком тоне Кремль пытается доминировать".

      Россию надо воспринимать исключительно как врага, который может осуществить любое негативное действие в любой момент. Хотя это звучит радикально, но, увы, правда,
      – подчеркнул Эйдер.

      Моряк также добавил, что украинцам необходимо понять – "заигрывать с нынешним российским режимом – только себе во вред".

      Андрей Эйдер был ранен россиянами во время захвата украинских кораблей 25 ноября 2018 года. Он вернулся в Украину из российского плена 7 сентября – тогда состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Політв'язні Кремля повернулися в УкраїнуПолитзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену
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