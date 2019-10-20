Россию надо воспринимать исключительно как врага, – освобожденный из плена моряк
Украина должна исключить любые отношения с Россией. Они ни к чему хорошему не приведут, поскольку надо в любой момент быть готовыми к угрозе.
"Особенно это заметно по тому, что происходит сейчас, об этом освобожденный из плена Кремля украинский моряк Андрей Эйдер сказал Радио "НВ".
тоит знать: Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли в ближайшее время, – Пристайко
Он отметил, что подтверждение – "то, в каком тоне Кремль пытается доминировать".
Россию надо воспринимать исключительно как врага, который может осуществить любое негативное действие в любой момент. Хотя это звучит радикально, но, увы, правда,
– подчеркнул Эйдер.
Моряк также добавил, что украинцам необходимо понять – "заигрывать с нынешним российским режимом – только себе во вред".
Андрей Эйдер был ранен россиянами во время захвата украинских кораблей 25 ноября 2018 года. Он вернулся в Украину из российского плена 7 сентября – тогда состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.
В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала
Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала