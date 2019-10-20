Россию надо воспринимать исключительно как врага, – освобожденный из плена моряк

Украина должна исключить любые отношения с Россией. Они ни к чему хорошему не приведут, поскольку надо в любой момент быть готовыми к угрозе.

"Особенно это заметно по тому, что происходит сейчас, об этом освобожденный из плена Кремля украинский моряк Андрей Эйдер сказал Радио "НВ".

тоит знать: Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли в ближайшее время, – Пристайко

Он отметил, что подтверждение – "то, в каком тоне Кремль пытается доминировать".

Россию надо воспринимать исключительно как врага, который может осуществить любое негативное действие в любой момент. Хотя это звучит радикально, но, увы, правда,

– подчеркнул Эйдер.

Моряк также добавил, что украинцам необходимо понять – "заигрывать с нынешним российским режимом – только себе во вред".

Андрей Эйдер был ранен россиянами во время захвата украинских кораблей 25 ноября 2018 года. Он вернулся в Украину из российского плена 7 сентября – тогда состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала