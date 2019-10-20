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      Росію треба сприймати виключно як ворога, – звільнений з полону моряк

      843 Читать новость на русском
      Загравати із нинішнім режимом – собі на шкоду, – Ейдер
      Загравати із нинішнім режимом – собі на шкоду, – Ейдер / Фейсбук-сторінка Андрія Ейдера

      Україна повинна виключити будь-які відносини із Росією. Вони ні до чого доброго не призведуть, оскільки треба у будь-який момент бути готовими до загрози.

      "Особливо це помітно з того, що відбувається зараз, про це звільнений із полону Кремля український моряк Андрій Ейдер сказав радіо "НВ".

      Варто знати: Росія поверне захоплені біля Керченської протоки кораблі найближчим часом, – Пристайко

      Він зазначив, що підтвердження зараз – "те, в якому тоні Кремль намагається домінувати".

      Росію треба сприймати виключно як ворога, який може здійснити будь-яку негативну дію у будь-який момент. Хоча це звучить радикально, але, на жаль, правда,
      – наголосив Ейдер.

      Моряк також додав, що українцям необхідно зрозуміти – "загравати з нинішнім російським режимом – лише собі на шкоду".

      Андрій Ейдер був поранений росіянами під час захоплення українських кораблів 25 листопада 2018 року. Він повернувся в Україну із російського полону 7 вересня – тоді відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні
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