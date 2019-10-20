Росію треба сприймати виключно як ворога, – звільнений з полону моряк

Україна повинна виключити будь-які відносини із Росією. Вони ні до чого доброго не призведуть, оскільки треба у будь-який момент бути готовими до загрози.

"Особливо це помітно з того, що відбувається зараз, про це звільнений із полону Кремля український моряк Андрій Ейдер сказав радіо "НВ".

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Він зазначив, що підтвердження зараз – "те, в якому тоні Кремль намагається домінувати".

Росію треба сприймати виключно як ворога, який може здійснити будь-яку негативну дію у будь-який момент. Хоча це звучить радикально, але, на жаль, правда,

– наголосив Ейдер.

Моряк також додав, що українцям необхідно зрозуміти – "загравати з нинішнім російським режимом – лише собі на шкоду".

Андрій Ейдер був поранений росіянами під час захоплення українських кораблів 25 листопада 2018 року. Він повернувся в Україну із російського полону 7 вересня – тоді відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу