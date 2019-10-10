Росія поверне захоплені біля Керченської протоки кораблі найближчим часом, – Пристайко

Найближчим часом Росія поверне українські військові кораблі, які вона захопила біля Керченської протоки в листопаді 2018 року. Між Росією і Україною є взаємодія і процес повернення кораблів перебуває вже на фінальному етапі.

"Ми зараз на фінальному етапі передачі цих кораблів. Вони будуть повернуті найближчим часом. Технічні питання обговорюються якраз військово-морським командуванням. Наша задача, як Міністерства закордонних справ, дати можливість завершити процес", – розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

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Після завершення певних етапів переговорів Україна вже заявила Росії, що "ми готові – назвіть точку координат, де ці кораблі стоятимуть, і час, коли ми можемо забрати свої кораблі".

Ми хочемо подивитися, в якому стані ці кораблі нам передані, чи залишилися на них, наприклад, відмітки від пострілів, які були зроблені по наших кораблях. Щось мені підказує, що їх там не буде на цей момент, коли ми їх заберемо. Але цей процес відбудеться найближчим часом,

– додав глава МЗС України.

Україна також не визнає виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо негайного звільнення українських моряків і кораблів. Адже повернення моряків не відбулося на вимогу суду.

Коли Росія повинна була віддати Україні захоплені судна?

Ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося, а 25 червня стало відомо, що українські судна зникли з акваторії стоянки "Генмол" в окупованій Керчі, де перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами, в межах якого додому повернулися 35 українців, в тому числі 24 моряки. Росії теж передали 35 осіб. Проте кораблі Росія тоді так і не повернула.