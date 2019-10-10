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      Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли в ближайшее время, – Пристайко

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      Захваченные Россией украинские судна
      Захваченные Россией украинские судна / bbc.com

      В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Между Россией и Украиной есть взаимодействие и процесс возвращения кораблей находится уже на финальном этапе.

      "Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", – рассказал в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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      После завершения определенных этапов переговоров Украина уже заявила России, что "мы готовы – назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли".

      Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс состоится в ближайшее время,
      – добавил глава МИД Украины.

      Украина также не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей. Ведь возвращение моряков не произошло по требованию суда.

      Когда Россия должна была отдать Украине захваченные суда?

      Еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло, а 25 июня стало известно, что украинские судна исчезли из акватории стоянки "Генмол" в оккупированной Керчи, где находились последние месяцы.

      7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами, в пределах которого домой вернулись 35 украинцев, в том числе 24 моряка. России тоже передали 35 человек. Однако корабли Россия тогда так и не вернула.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Вадим Пристайко Украина – Россия Украинские моряки в плену Водный транспорт Конфликт в Азовском море
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