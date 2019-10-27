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      Почему Россия до сих пор не вернула захваченные украинские корабли

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      Россия пока не может отдать Украине корабли из-за их состояния, – адвокат
      Россия пока не может отдать Украине корабли из-за их состояния, – адвокат / Укринформ

      В деле возвращения в Украину захваченных в ноябре 2018 кораблей есть сдвиги, но пока процесс замедляет их состояние.

      Российская власть готовится отдать корабли, об этом сказал адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов, пишет издание "Крым.Реалии".

      Знайте больше: Россия может объявить освобожденных из плена моряков в розыск, – адвокат

      Он отметил, что "этому мешает техническое состояние катеров". Возвращение кораблей предусмотрено приказом Международного трибунала.

      По моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема – это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят к такому состоянию, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут,
      – сказал Полозов.

      Отметим, министр иностранных дел Вадим Пристайко недавно также анонсировал возвращение кораблей в ближайшее время. Он отметил, что процесс возвращения пребывает уже на финальном этапе.

      Что надо знать о возвращении захваченных судов?

      Их Россия должна была вернуть еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

      В июне украинские суда исчезли из акватории стоянки "Генмол" в оккупированной Керчи, где находились последние месяцы.

      Не вернула корабли Россия и в пределах обмена, который проходил 7 сентября. Тогда домой вернулись 35 украинцев, в том числе 24 моряка. РФ тоже передали 35 человек.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

       

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море Новости политики
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