У кримінальних провадженнях ДБР фігурує Луценко – Труба

Деякі справи, які розглядає Державне бюро розслідувань, стосується колишнього генпрокурора Юрія Луценка. Ймовірно, у деяких справах його викликатимуть на допит.

Про які кримінальні провадження мовиться, водночас, достеменно невідомо. Про ситуацію розповів директор ДБР Роман Труба в ефірі "Радіо Свобода".

Читайте також: У ДБР зареєстрували два провадження щодо Портнова, – Чорновол

У нас є кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, фігурує прізвище Луценко,

– наголосив Труба.

Він також додав: відкриття кримінального провадження не свідчить про причетність особи до вчинення чи не до вчинення злочину.

"На цьому етапі слідчі ДБР виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес. Наступний етап – це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин. Саме на цьому етапі, надалі залежить у кінцевий результат у кримінальному провадженні", – додав керівник ДБР.

Важливо! У жовтні НАБУ вже відкрило кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Юрія Луценка за зловживання владою або службовим становищем. Залежно від класифікації злочину Луценку тепер загрожують виправні роботи або позбавлення волі від 3 до 12 років. Сам Луценко називає справу "блохою" і додає: вона присвячена тому, що він нібито не виніс догану заступнику.

Яку справу ДБР вже розглядає проти Луценка?