У ДБР зареєстрували два провадження щодо Портнова, – Чорновол
Держане бюро розслідувань розпочало два досудових провадження щодо ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
Про це, 28 жовтня, на своїй фейсбук сторінці повідомила колишня народна депутатка Тетяна Чорновол.
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Як зазначила Чорновол, перша заява – про створення злочинної організації з метою узурпації влади в країні.
Мова йде про фінансування та інші послуги (зокрема, "лояльність" суддів), надані Портновим Зеленському під час виборчої кампанії з метою призначення своїх людей на ключові державні посади, зокрема – призначення Андрія Богдана в Офіс Президента,
– зазначила Чорновол.
Друга зареєстрована заява стосується зловживання службовим становищем в часи президентства Януковича. Мовиться, що Портнов здійснював тиск на суди з метою прийняття рішення на користь певної комерційної структури.
До слова, нещодавно Чорновол заявила, що Державне бюро розслідувань не зареєструвало кримінальне провадження щодо замаху на розтрату понад 3 мільярдів із бюджету у 2012 та 2013 роках. У цьому екснардепка Тетяна Чорновол бачить слід Андрія Богдана та Андрія Портнова.
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