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      У ДБР зареєстрували два провадження щодо Портнова, – Чорновол

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      У ДБР зареєстрували два провадження щодо Портнова, – Чорновол
      / liga.net

      Держане бюро розслідувань розпочало два досудових провадження щодо ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

      Про це, 28 жовтня, на своїй фейсбук сторінці повідомила колишня народна депутатка Тетяна Чорновол.

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      Як зазначила Чорновол, перша заява – про створення злочинної організації з метою узурпації влади в країні.

      Мова йде про фінансування та інші послуги (зокрема, "лояльність" суддів), надані Портновим Зеленському під час виборчої кампанії з метою призначення своїх людей на ключові державні посади, зокрема – призначення Андрія Богдана в Офіс Президента, 
      – зазначила Чорновол.

      Друга зареєстрована заява стосується зловживання службовим становищем в часи президентства Януковича. Мовиться, що Портнов здійснював тиск на суди з метою прийняття рішення на користь певної комерційної структури.

      До слова, нещодавно Чорновол заявила, що Державне бюро розслідувань не зареєструвало кримінальне провадження щодо замаху на розтрату понад 3 мільярдів із бюджету у 2012 та 2013 роках. У цьому екснардепка Тетяна Чорновол бачить слід Андрія Богдана та Андрія Портнова.

       

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Тетяна Чорновол Андрій Портнов
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