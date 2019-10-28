В ГБР зарегистрировали два производства в отношении Портнова, – Чорновол

Государственное бюро расследований начало два досудебных производства в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Об этом, 28 октября, на своей фейсбук-странице сообщила бывший народный депутат Татьяна Чорновол.

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Как отметила Черновол, первое заявление – о создании преступной организации с целью узурпации власти в стране.

Речь идет о финансировании и других услугах (в частности, "лояльность" судей), предоставленных Портновым Зеленскому во время избирательной кампании с целью назначения своих людей на ключевые государственные должности, в частности – назначение Андрея Богдана в Офис Президента,

– отметила Чорновол.

Второе зарегистрированное заявление касается злоупотребления служебным положением во времена президентства Януковича. Говорится, что Портнов осуществлял давление на суды с целью принятия решения в пользу определенной коммерческой структуры.

К слову, недавно Чорновол заявила, что Государственное бюро расследований не зарегистрировало уголовное производство о покушении на растрату более 3 миллиардов из бюджета в 2012 и 2013 годах. В этом бывшая нардеп Татьяна Чорновол видит след Андрея Богдана и Андрея Портнова.