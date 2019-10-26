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      Адвокат Порошенко рассказал, подозревают ли 5 президента по уголовным делам

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      Адвокат Порошенко рассказал, подозревают ли 5 президента по уголовным делам
      Адвокат Порошенко рассказал, подозревают ли 5 президента по уголовным делам / Getty images

      Адвокат пятого президента Украины Илья Новиков заявил, что его клиент пока не является подозреваемым или обвиняемым в любых уголовных делах.

      Илья Новиков сказал, что еще рано говорить о том, что он Порошенко защищает, передает "Радио НВ".

      Читайте также: Дела против Порошенко и прошлой власти: какие у них перспективы

      Новиков подтвердил, что сейчас Порошенко фигурирует в 13 делах. Адвокат предположил, что ГБР в ближайшем будущем может "что-то предъявить" Петру Порошенко.

      Новиков отметил, что все 13 заявлений в отношении Петра Порошенко подал бывший заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов. Свою роль вместе с коллегами по делам с участием Порошенко Новиков охарактеризовал как консультативную.

      То есть мы, все таки, команда юридических советников, но не команда пока еще защитников,
      – сказал он.

      Почему Порошенко могут предъявить обвинения?

      Дело в том, что 2 октября СМИ сообщали, что ГПУ готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

      Важно: НАБУ возьмется за дело о влиянии администрации Порошенко на НАПК

      Позднее 9 октября директор ГБР Роман Труба отметил, что пока нет проекта подозрения о совершении преступления пятым президентом Петром Порошенко.

      Кроме того, ГБР открыло производство в отношении Петра Порошенко из-за возможного декларирования недостоверной информации. Дело касается декларации о прибыли, которая была получена в течение этого года и не была задекларирована.

      Что известно о делах в которых фигурирует Порошенко?

      В мае сразу по возвращению в Украину на Порошенко начал активно жаловаться бывший заместитель главы Администрации президента Януковича – Андрей Портнов. В частности, он пожаловался в Госбюро расследований на якобы государственную измену Порошенко, его попытку захватить государственную власть и превышение власти и служебных полномочий.

      Кстати: Порошенко снова проигнорировал допрос в ГБР: на этот раз дело касалось поездки на Мальдивы

      Теперь ГБР расследует по меньшей мере 13 уголовных производств, где фигурирует фамилия Порошенко. Поэтому его едва ли не ежедневно вызывают на допросы в правоохранительные органы.

      Заметим, что 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко. По его версии Портнова, Порошенко разворовывал бюджетные средства через "Кузницу", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.

      Из-за каких дел Порошенко уже допрашивали в ГБР?

      ► Национализация "Приватбанка".

      ► О захвате Россией украинских моряков в 2018.

      ► Об уголовном производстве, начатом НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.

      ► О судебной реформе.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Андрей Портнов Государственное бюро расследований Криминальные новости Петр Порошенко Новости политики
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