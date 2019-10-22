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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      НАБУ возьмется за дело о влиянии администрации Порошенко на НАЗК

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      Анна Соломатина, Алексей Горащенков
      Анна Соломатина, Алексей Горащенков / Колаж 24 каналу

      Генеральная прокуратура вернула в НАБУ дело, касающееся возможного влияния Администрации президента Петра Порошенко на Национальное агентство предотвращения коррупции в 2017 году.

      Генпрокуратура определила подследственность дела против чиновников НАЗК. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

      К теме: Экс-сотрудница НАЗК обнародовала переписку с "куратором" от Банковой

      По версии следствия члены НАЗК, вероятно, действуя по указанию Администрации президента, в 2017 году принимали решение об отсутствии нарушений при проверке деклараций чиновников, или решали вообще не проводить таких проверок.

      Что известно о деле манипулирования декларациями чиновниками НАЗК?

      В конце 2017 года бывшая руководительница Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАЗК Анна Соломатина заявила, что тогдашняя председатель НАЗК Наталья Корчак и ее коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций.

      Соломатина утверждала, что агентство было полностью подконтрольно Администрации президента Петра Порошенко. Она уверяла, что ее вызвали в Администрацию Президента, где сотрудник АП Алексей Горащенков представлялся "куратором" НАЗК. По ее словам, он требовал, чтобы все проверки деклараций и решения по ним соглашались с АП.

      По данному факту в НАБУ нарушили уголовное производство, но его сразу передали в СБУ из-за возможного конфликта интересов у заместителя директора Бюро Гизо Углавы.

      Отметим, что в октябре 2019 года началась перезагрузка НАЗК. Весь предыдущий состав уволили, а временно исполняющим обязанности председателя комиссии стала бывшая нардеп Наталия Новак.

      К теме: Правительство назначило новую главу НАЗК: что о ней известно

      Какие функции имеет НАЗК?
      Национальное агентство по предупреждению коррупции - центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

      НАЗК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка электронных деклараций, проверка на конфликт интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с обличителями коррупции.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко е-декларирование НАБУ ГПУ Скандал НАПК
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