НАБУ возьмется за дело о влиянии администрации Порошенко на НАЗК

Генеральная прокуратура вернула в НАБУ дело, касающееся возможного влияния Администрации президента Петра Порошенко на Национальное агентство предотвращения коррупции в 2017 году.

Генпрокуратура определила подследственность дела против чиновников НАЗК. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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По версии следствия члены НАЗК, вероятно, действуя по указанию Администрации президента, в 2017 году принимали решение об отсутствии нарушений при проверке деклараций чиновников, или решали вообще не проводить таких проверок.

Что известно о деле манипулирования декларациями чиновниками НАЗК?

В конце 2017 года бывшая руководительница Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАЗК Анна Соломатина заявила, что тогдашняя председатель НАЗК Наталья Корчак и ее коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций.

Соломатина утверждала, что агентство было полностью подконтрольно Администрации президента Петра Порошенко. Она уверяла, что ее вызвали в Администрацию Президента, где сотрудник АП Алексей Горащенков представлялся "куратором" НАЗК. По ее словам, он требовал, чтобы все проверки деклараций и решения по ним соглашались с АП.

По данному факту в НАБУ нарушили уголовное производство, но его сразу передали в СБУ из-за возможного конфликта интересов у заместителя директора Бюро Гизо Углавы.

Отметим, что в октябре 2019 года началась перезагрузка НАЗК. Весь предыдущий состав уволили, а временно исполняющим обязанности председателя комиссии стала бывшая нардеп Наталия Новак.

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Какие функции имеет НАЗК?

Национальное агентство по предупреждению коррупции - центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.



НАЗК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка электронных деклараций, проверка на конфликт интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с обличителями коррупции.