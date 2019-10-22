НАБУ візьметься за справу про вплив адміністрації Порошенка на НАЗК

Генеральна прокуратура повернула до НАБУ справу, що стосується можливого впливу Адміністрації президента Петра Порошенка на Національне агентство запобігання корупції у 2017 році.

Генпрокуратура визначила підслідність справи проти чиновників НАЗК. Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.

До теми: Ексспівробітниця НАЗК оприлюднила переписку з "куратором" від Банкової

За версією слідства члени НАЗК ймовірно, діючи за вказівкою з Адміністрації президента, у 2017 році приймали рішення про відсутність порушень при перевірці декларацій чиновників, або ж вирішували взагалі не проводити таких перевірок.

Що відомо про справу маніпулювання деклараціями чиновниками НАЗК?

Наприкінці 2017 року колишня керівниця Департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Анна Соломатіна заявила, що тодішня голова НАЗК Наталя Корчак та її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій.

Соломатіна стверджувала, що агентство було повністю підконтрольне Адміністрації президента Петра Порошенка. Вона запевняла, що її викликали до Адміністрації Президента, де співробітник АП Олексій Горащенков представлявся "куратором" НАЗК. За її словами, він вимагав, аби всі перевірки декларацій та рішення щодо них погоджувалися із АП.

За цим фактом у НАБУ порушили кримінальне провадження, але його відразу передали в СБУ через можливий конфлікт інтересів у заступника директора Бюро Гізо Углави.

Відзначимо, що у жовтні 2019 року почалось перезавантаження НАЗК. Увесь попередній склад звільнили, а тимчасово виконувачем обов'язків голови комісії стала колишня нардеп Наталія Новак.

До теми: Уряд призначив нову главу НАЗК: що про неї відомо

Які функції має НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.



НАЗК має дуже широкі повноваження, серед яких: розробка антикорупційної стратегії, перевірка е-декларацій, перевірка на конфлікт інтересів, контроль за фінансуванням політичних партій і співпраця з викривачами корупції.