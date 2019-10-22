12:24
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      НАБУ візьметься за справу про вплив адміністрації Порошенка на НАЗК

      122 Читать новость на русском
      Ганна Соломатіна, Олексій Горащенков
      Ганна Соломатіна, Олексій Горащенков / Колаж 24 каналу

      Генеральна прокуратура повернула до НАБУ справу, що стосується можливого впливу Адміністрації президента Петра Порошенка на Національне агентство запобігання корупції у 2017 році.

      Генпрокуратура визначила підслідність справи проти чиновників НАЗК. Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.

      До теми: Ексспівробітниця НАЗК оприлюднила переписку з "куратором" від Банкової

      За версією слідства члени НАЗК ймовірно, діючи за вказівкою з Адміністрації президента, у 2017 році приймали рішення про відсутність порушень при перевірці декларацій чиновників, або ж вирішували взагалі не проводити таких перевірок.

      Що відомо про справу маніпулювання деклараціями чиновниками НАЗК?

      Наприкінці 2017 року колишня керівниця Департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Анна Соломатіна заявила, що тодішня голова НАЗК Наталя Корчак та її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій.

      Соломатіна стверджувала, що агентство було повністю підконтрольне Адміністрації президента Петра Порошенка. Вона запевняла, що її викликали до Адміністрації Президента, де співробітник АП Олексій Горащенков представлявся "куратором" НАЗК. За її словами, він вимагав, аби всі перевірки декларацій та рішення щодо них погоджувалися із АП.

      За цим фактом у НАБУ порушили кримінальне провадження, але його відразу передали в СБУ через можливий конфлікт інтересів у заступника директора Бюро Гізо Углави.

      Відзначимо, що у жовтні 2019 року почалось перезавантаження НАЗК. Увесь попередній склад звільнили, а тимчасово виконувачем обов'язків голови комісії стала колишня нардеп Наталія Новак.

      До теми: Уряд призначив нову главу НАЗК: що про неї відомо

      Які функції має НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

      НАЗК має дуже широкі повноваження, серед яких: розробка антикорупційної стратегії, перевірка е-декларацій, перевірка на конфлікт інтересів, контроль за фінансуванням політичних партій і співпраця з викривачами корупції.

      blog_ava
      Кого з бойовиків можуть амністувати: пояснення військового прокурора Чумака
      сьогодні
      3650
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики НАЗК Скандал ГПУ НАБУ е-декларування Петро Порошенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сьогодні , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Сергій Фурса 499
      Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      сьогодні , 11:01 Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      427
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 384
      Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      сьогодні , 09:30 Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      134
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сьогодні , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 613
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук