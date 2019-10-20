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      Уряд призначив нову главу НАЗК: що про неї відомо

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      Наталія Новак
      Наталія Новак / Олександр Сенько

      Уряд на своєму засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, Наталію Новак призначили тимчасово виконуючою обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

      Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

      Важливо: Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики

      Що відомо про Наталію Новак? 

      Наталія Новак народилася у 1955 році. Отримала три вищі освіти: історичну, юридичну та економічну. На початку трудової діяльності працювала викладачем у навчальних закладах Києва.

      Тричі обиралася депутатом Київської міської ради - III, IV і V скликань. У V скликанні була заступницею голови депутатської фракції "Удар" Віталія Кличка. З листопада 2012 року – народна депутатка Верховної Ради VII скликання, №11 у партійному списку партії "Удар".


      Наталія Новак / censor.net.ua

      На позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року була обрана народним депутатом за партійним списком (№16) від "Блоку Петра Порошенка".

      Була заступником голови комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

      До теми: Кабмін отримає право призначити тимчасового керівника НАЗК, – Юрчишин

      Які функції має НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

      НАЗК має дуже широкі повноваження, серед яких: розробка антикорупційної стратегії, перевірка е-декларацій, перевірка на конфлікт інтересів, контроль за фінансуванням політичних партій і співпраця з викривачами корупції.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Корупція НАЗК е-декларування
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