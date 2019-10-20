Уряд призначив нову главу НАЗК: що про неї відомо

Уряд на своєму засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, Наталію Новак призначили тимчасово виконуючою обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

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Що відомо про Наталію Новак?

Наталія Новак народилася у 1955 році. Отримала три вищі освіти: історичну, юридичну та економічну. На початку трудової діяльності працювала викладачем у навчальних закладах Києва.

Тричі обиралася депутатом Київської міської ради - III, IV і V скликань. У V скликанні була заступницею голови депутатської фракції "Удар" Віталія Кличка. З листопада 2012 року – народна депутатка Верховної Ради VII скликання, №11 у партійному списку партії "Удар".



Наталія Новак / censor.net.ua

На позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року була обрана народним депутатом за партійним списком (№16) від "Блоку Петра Порошенка".

Була заступником голови комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

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Які функції має НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.



НАЗК має дуже широкі повноваження, серед яких: розробка антикорупційної стратегії, перевірка е-декларацій, перевірка на конфлікт інтересів, контроль за фінансуванням політичних партій і співпраця з викривачами корупції.