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      Кабмін отримає право призначити тимчасового керівника НАЗК, – Юрчишин

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      НАЗК реформують
      НАЗК реформують / Фото пресслужби КМУ

      У законопроєкті, який має налагодити нормальну роботу НАЗК, прописані й деякі нюанси перехідного періоду роботи цього органу. Зокрема, Кабмін отримує право призначати тимчасового керівника нацагенції.

      Про це 24 каналу розповів перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

      Важливо: Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики

      Непрофесійне та неефективне керівництво Національним агентством з питань запобігання корупції дискредитує діяльність нових антикорупційних органів. Щоб налагодити його роботу депутати в першому читанні ухвалили законопроєкт № 1029. Він пропонує вдосконалити процедуру відбору членів НАЗК. Для цього передбачається створення єдиної комісії, де ключову роль відіграватимуть міжнародні експерти, яких вже рекомендували наші міжнародні партнери та які вже співпрацюють з Україною у сфері боротьби з корупцією.

      Коли створювався антикорупційний суд, було запропоновано українській стороні 12 авторитетних експертів, їх також залучать до реформування НАЗК. Тобто з цих експертів визначать трьох, без голосу яких фактично не можна буде обрати члена НАЗК,
      – роз'яснює Ярослав Юрчишин.

      Про проблеми, які має вирішити перезавантаження НАЗК, дивіться тут:

       

      Також змінюється структура НАЗК з колегіальної на одноосібне керівництво. Колегіальне керівництво дуже добре працює в розвинених демократіях, бо є спільна відповідальність за якісний результат, але в українських реаліях це неефективно.

      В нашому випадку колегіальне керівництво – перекидання відповідальності на того, хто поруч. Нам часто доводилось чути від керівництва НАЗК, мовляв, я ж не веду цей напрямок, його курує член НАЗК "N", у якого в цей період раптом з'являється авто,
      – додає Юрчишин.

      Таким чином, одноосібне керівництво передбачає появу того, з кого можна буде питати про результати роботи.

      Щоправда, в цей закон вирішили "засунути" положення про перегляд системи фінансування політичних партій. Чому і для чого це зробили – незбагненно. Зрозуміло, що через недолугість українських спецслужб певні партії, які можуть фінансуватись із-за кордону, зокрема Росії, мають шанси отримати державне фінансування. Але до чого тут проект закону про роботу НАЗК? Тому над цим законопроєктом ще потрібно попрацювати.

      Новації: У Зеленського анонсували кардинальні зміни у НАЗК

      За прогнозами депутата, в кінці вересня – на початку жовтня цей законопроєкт "пройдуть" на комітеті та рекомендуватимуть парламенту на розгляд.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Статті НАЗК Кабінет Міністрів України Корупція е-декларування
      Джерело: 24 канал
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