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      Кабмин получит право назначить временного руководителя НАЗК, – Юрчишин

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      НАЗК реформируют
      НАЗК реформируют / Фото пресс-службы КМУ

      В законопроекте, который должен наладить нормальную работу НАЗК, прописаны и некоторые нюансы переходного периода работы этого органа. В частности, Кабмин получает право назначать временного руководителя нацагентства.

      Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

      Важно: Что предусматривает законопроект о перезагрузке НАЗК: плюсы, минусы и риски

      Непрофессиональное и неэффективное руководство Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции дискредитирует деятельность новых антикоррупционных органов. Чтобы наладить его работу депутаты в первом чтении приняли законопроект № 1029. Он предлагает усовершенствовать процедуру отбора членов НАЗК. Для этого предусматривается создание единой комиссии, где ключевую роль будут играть международные эксперты, которых уже рекомендовали наши международные партнеры и которые уже сотрудничают с Украиной в сфере борьбы с коррупцией.

      Когда создавался антикоррупционный суд, было предложено украинской стороне 12 авторитетных экспертов, их также привлекут к реформированию НАЗК. То есть из этих экспертов определят трех, без голоса которых фактически нельзя будет избрать члена НАЗК,
      – разъясняет Ярослав Юрчишин.

      О проблемах, которые должна решить перезагрузка НАПК, смотрите здесь:

       

      Также изменяется структура НАПК с коллегиальной на единоличное руководство. Коллегиальное руководство очень хорошо работает в развитых демократиях, потому что есть общая ответственность за качественный результат, но в украинских реалиях это неэффективно.

      В нашем случае коллегиальное руководство-переброска ответственности на того, кто рядом. Нам часто приходилось слышать от руководства НАЗК, мол, я же не веду это направление, его курирует член НАЗК "N", у которого в этот период вдруг появляется авто,
      – добавляет Юрчишин.

      Таким образом, единоличное руководство предполагает появление того, у кого можно будет спрашивать о результатах работы.

      Правда, в этот закон решили "засунуть" положения о пересмотре системы финансирования политических партий. Почему и для чего это сделали – уму непостижимо. Понятно, что из-за глупости украинских спецслужб определенные партии, которые могут финансироваться из-за рубежа, в частности России, имеют шансы получить государственное финансирование. Но к чему здесь проект закона о работе НАЗК? Поэтому над этим законопроектом еще нужно поработать.

      Новации: У Зеленского анонсировали кардинальные изменения в НАЗК

      По прогнозам депутата, в конце сентября – начале октября этот законопроект "пройдут" на комитете и будут рекомендовать парламенту на рассмотрение.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Кабинет Министров Украины Статьи е-декларирование НАПК
      Источник: 24 канал
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