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      Правительство назначило нового главу НАПК: что о ней известно

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      Наталья Новак
      Наталья Новак / Александр Сенько

      Правительство на своем заседании приняло ряд кадровых решений. В частности, Наталью Новак назначили временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

      Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

      Важно: Что предусматривает законопроект о перезагрузке НАПК: плюсы, минусы и риски

      Что известно о Наталье Новак?

      Наталья Новак родилась в 1955 году. Получила три высших образования: историческое, юридическое и экономическое. В начале трудовой деятельности работала преподавателем в учебных заведениях Киева.

      Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета – III, IV и V созывов. В V созыве была заместителем председателя депутатской фракции "Удар" Виталия Кличко. С ноября 2012 года – народный депутат Верховной Рады VII созыва, №11 в партийном списке партии "Удар".


      Наталья Новак / censor.net.ua

      На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 года была избрана народным депутатом по партийному списку (№16) от "Блока Петра Порошенко".

      Была заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

      К теме: Кабмин получит право назначить временного руководителя НАПК, – Юрчишин

      Какие функции имеет НАПК?
      Национальное агентство по предупреждению коррупции – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

      НАПК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка электронной деклараций, проверка на конфликт интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с разоблачителями коррупции.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины НАПК Кабинет Министров Украины Коррупция е-декларирование
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