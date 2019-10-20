Правительство назначило нового главу НАПК: что о ней известно

Правительство на своем заседании приняло ряд кадровых решений. В частности, Наталью Новак назначили временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

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Что известно о Наталье Новак?

Наталья Новак родилась в 1955 году. Получила три высших образования: историческое, юридическое и экономическое. В начале трудовой деятельности работала преподавателем в учебных заведениях Киева.

Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета – III, IV и V созывов. В V созыве была заместителем председателя депутатской фракции "Удар" Виталия Кличко. С ноября 2012 года – народный депутат Верховной Рады VII созыва, №11 в партийном списке партии "Удар".



Наталья Новак / censor.net.ua

На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 года была избрана народным депутатом по партийному списку (№16) от "Блока Петра Порошенко".

Была заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

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Какие функции имеет НАПК?

Национальное агентство по предупреждению коррупции – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.



НАПК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка электронной деклараций, проверка на конфликт интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с разоблачителями коррупции.