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      ГПУ готовит подозрение Порошенко в злоупотреблении властью, – СМИ

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      ГПУ готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов
      ГПУ готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов / Getty Images

      Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

      "Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", – сказал агентству Интерфакс-Украина источник в ГПУ.

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      При этом собеседник не уточнил подробностей. Он отметил лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

      Заметим, что на сегодня для привлечения нардепов к уголовной ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

      В мае сразу по возвращению в Украину на Порошенко начал активно жаловаться бывший заместитель главы Администрации президента Януковича – Андрей Портнов. В частности, он пожаловался в Госбюро расследований на якобы государственную измену Порошенко, его попытку захватить государственную власть и превышение власти и служебных полномочий.

      Сейчас насчитывается более 10 уголовных производств, где фигурирует фамилия Порошенко. Поэтому его едва ли не каждый день вызывают на допросы в правоохранительные органы.

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      Автор: Ирина Лабяк
      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Криминальные новости Верховная Рада ГПУ Петр Порошенко
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