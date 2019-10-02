ГПУ готовит подозрение Порошенко в злоупотреблении властью, – СМИ

Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", – сказал агентству Интерфакс-Украина источник в ГПУ.

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При этом собеседник не уточнил подробностей. Он отметил лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

Заметим, что на сегодня для привлечения нардепов к уголовной ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

В мае сразу по возвращению в Украину на Порошенко начал активно жаловаться бывший заместитель главы Администрации президента Януковича – Андрей Портнов. В частности, он пожаловался в Госбюро расследований на якобы государственную измену Порошенко, его попытку захватить государственную власть и превышение власти и служебных полномочий.

Сейчас насчитывается более 10 уголовных производств, где фигурирует фамилия Порошенко. Поэтому его едва ли не каждый день вызывают на допросы в правоохранительные органы.