ГПУ готує підозру Порошенку у зловживанні владою, – ЗМІ

Генпрокуратура України готує підозру п'ятому президенту Петрові Порошенку за статтею про зловживання владою.

"Активно відпрацьовуються проєкти підозр колишньому главі держави, а також низці нинішніх і колишніх народних депутатів", – сказало агентству Інтерфакс-Україна джерело в ГПУ.

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При цьому співрозмовник не уточнив подробиць. Він зазначив лише, що проєкт підозри Порошенкові стосується зловживання владою.

Зауважимо, що на сьогодні для притягнення нардепів до кримінальної відповідальності необхідна згода Верховної Ради і внесення відповідного подання генпрокурора до парламенту.

У травні відразу по поверненню в Україну на Порошенка почав активно скаржитися колишній заступник голови Адміністрації президента Януковича – Андрій Портнов. Зокрема, він поскаржився до Держбюро розслідувань на нібито державну зраду Порошенка, його спробу захопити державну владу і перевищення влади та службових повноважень.

Наразі налічується понад 10 кримінальних проваджень, де фігурує прізвище Порошенка. Тому його ледь не щодня викликають на допити у правоохоронні органи.