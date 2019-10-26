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      Адвокат Порошенка розповів, чи підозрюють 5 президента у кримінальних справах

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      Адвокат Порошенка розповів, чи підозрюють 5 президента у кримінальних справах
      Адвокат Порошенка розповів, чи підозрюють 5 президента у кримінальних справах / Getty images

      Адвокат п'ятого президента України Ілля Новіков заявив, що його клієнт наразі не є підозрюваним або обвинуваченим у будь-яких кримінальних справах.

      Ілля Новіков сказав, що ще рано говорити про те, що він Порошенка захищає, передає "Радіо НВ".

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      Новіков підтвердив, що зараз Порошенко фігурує у 13 справах. Адвокат припустив, що ДБР у найближчому майбутньому може "щось пред'явити" Петру Порошенку.

      Новіков зауважив, що усі 13 заяв щодо Петра Порошенка подав ексзаступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов. Свою роль разом з колегами у справах за участі Порошенка Новіков охарактеризував як консультативну.

      Тобто ми, все таки, команда юридичних радників, але не команда поки ще захисників,
      – сказав він.

      Чому Порошенку можуть пред'явити обвинувачення?

      Справа у тому, що 2 жовтня ЗМІ повідомляли, що ГПУ готує підозру п'ятому президенту Петрові Порошенку за статтею про зловживання владою.

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      Пізніше 9 жовтня директор ДБР Роман Труба наголосив, що наразі немає проекту підозри про вчинення злочину п’ятим президентом Петром Порошенком.

      Окрім того, ДБР відкрило провадження щодо Петра Порошенка через можливе декларування недостовірної інформації. Справа стосується декларації щодо прибутку, що був отриманий протягом цього року і не був задекларований.

      Що відомо про справи у яких фігурує Порошенко?

      У травні відразу по поверненню в Україну на Порошенка почав активно скаржитися колишній заступник голови Адміністрації президента Януковича – Андрій Портнов. Зокрема, він поскаржився до Держбюро розслідувань на нібито державну зраду Порошенка, його спробу захопити державну владу і перевищення влади та службових повноважень.

      До речі: Порошенко вкотре проігнорував допит у ДБР: цього разу справа стосувалася поїздки на Мальдіви

      Тепер ДБР розслідує щонайменше 13 кримінальних провадженьде фігурує прізвище Порошенка. Тому його ледь не щодня викликають на допити у правоохоронні органи.

      Зауважимо, що 17 вересня суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку. За його версією Портнова, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.

      Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР?

      ► Націоналізація "Приватбанку".

      ► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

      ► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

      ► Про судову реформу.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Кримінальні новини Державне бюро розслідувань Андрій Портнов
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