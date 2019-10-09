Порошенку наразі не вручали підозри, – Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що кримінальні провадження відкриті не лише щодо ексчиновників, але й до новопризначених.

Про це він сказав у коментарі 24 каналу та додав: "Відмінності для ДБР немає, перед законом усі рівні, ми це доводимо своїми розслідуваннями, рішеннями та процесуальними діями".

До слова: ДБР відкрило справу проти Порошенка

"Суспільство в цьому переконається і буде переконуватись постійно", – наголосив Труба.

За його словами, станом на сьогодні щодо п'ятого президента Петра Порошенка відкрито 13 кримінальних проваджень.

В цих провадженням Порошенко фігурує в статусі свідка. Підозрюваний – це коли вручена чи оголошена підозра. На цьому етапі такого процесу не відбулось і підозра йому не вручалась,

– пояснив директор ДБР.

Романа Труба прокоментував справи щодо ексчиновників: дивіться відео

Які справи розслідує ДБР щодо Порошенка?

Нині ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Всі вони здебільшого відкриті через заяви ексголови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.



Порошенко фігурує, зокрема, у таких справах:



• "захоплення влади" у 2014 році;

• зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області;

• фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів;

• можливе декларування недостовірної інформації.

Порошенко приходив на допити до ДБР лише 25 липня та 12 серпня. Однак проігнорував їх 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня.

ДБР допитало Порошенка у таких справах:

• Націоналізація "Приватбанку".

• Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

• Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

• Про судову реформу.