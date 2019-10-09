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      Порошенку наразі не вручали підозри, – Труба

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      Роман Труба
      Роман Труба / br.gov.ua

      Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що кримінальні провадження відкриті не лише щодо ексчиновників, але й до новопризначених.

      Про це він сказав у коментарі 24 каналу та додав: "Відмінності для ДБР немає, перед законом усі рівні, ми це доводимо своїми розслідуваннями, рішеннями та процесуальними діями".

      До слова: ДБР відкрило справу проти Порошенка

      "Суспільство в цьому переконається і буде переконуватись постійно", – наголосив Труба.

      За його словами, станом на сьогодні щодо п'ятого президента Петра Порошенка відкрито 13 кримінальних проваджень.

      В цих провадженням Порошенко фігурує в статусі свідка. Підозрюваний – це коли вручена чи оголошена підозра. На цьому етапі такого процесу не відбулось і підозра йому не вручалась,
      – пояснив директор ДБР. 

      Романа Труба прокоментував справи щодо ексчиновників: дивіться відео

      Які справи розслідує ДБР щодо Порошенка?

      Нині ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Всі вони здебільшого відкриті через заяви ексголови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

      Порошенко фігурує, зокрема, у таких справах: 

      "захоплення влади" у 2014 році;
      зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області;
      • фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів;
      • можливе декларування недостовірної інформації.

      Порошенко приходив на допити до ДБР лише 25 липня та 12 серпня. Однак проігнорував їх 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня.

      ДБР допитало Порошенка у таких справах: 

      • Націоналізація "Приватбанку".

      • Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

      • Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

      • Про судову реформу.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Розслідування Роман Труба
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