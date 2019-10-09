Порошенку наразі не вручали підозри, – Труба
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що кримінальні провадження відкриті не лише щодо ексчиновників, але й до новопризначених.
Про це він сказав у коментарі 24 каналу та додав: "Відмінності для ДБР немає, перед законом усі рівні, ми це доводимо своїми розслідуваннями, рішеннями та процесуальними діями".
До слова: ДБР відкрило справу проти Порошенка
"Суспільство в цьому переконається і буде переконуватись постійно", – наголосив Труба.
За його словами, станом на сьогодні щодо п'ятого президента Петра Порошенка відкрито 13 кримінальних проваджень.
В цих провадженням Порошенко фігурує в статусі свідка. Підозрюваний – це коли вручена чи оголошена підозра. На цьому етапі такого процесу не відбулось і підозра йому не вручалась,
– пояснив директор ДБР.
Романа Труба прокоментував справи щодо ексчиновників: дивіться відео
Які справи розслідує ДБР щодо Порошенка?
Нині ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Всі вони здебільшого відкриті через заяви ексголови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.
Порошенко фігурує, зокрема, у таких справах:
• "захоплення влади" у 2014 році;
• зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області;
• фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів;
• можливе декларування недостовірної інформації.
Порошенко приходив на допити до ДБР лише 25 липня та 12 серпня. Однак проігнорував їх 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня.
ДБР допитало Порошенка у таких справах:
• Націоналізація "Приватбанку".
• Про захоплення Росією українських моряків у 2018.
• Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.
• Про судову реформу.