Порошенко пока не вручали подозрения, – Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что уголовные производства открыты не только по бывшим чиновникам, но и по новым.

Об этом он сказал в комментарии 24 каналу и добавил: "Различия для ГБР нет, перед законом все равны, мы это доказываем своими расследованиями, решениями и процессуальными действиями".

К слову: ГБР открыло дело против Порошенко

"Общество в этом убедится и будет убеждаться постоянно", – подчеркнул Труба.

По его словам, по состоянию на сегодня в отношении пятого президента Петра Порошенко открыто 13 уголовных производств.

В этих производствах Порошенко фигурирует в статусе свидетеля. Подозреваемый – это когда вручено или объявлено подозрение. На этом этапе такого процесса не произошло и подозрение ему не вручалось,

– пояснил директор ГБР.

Романа Труба прокомментировал дела в отношении экс-чиновников: смотрите видео

Какие дела расследует ГБР в отношении Порошенко?

Сейчас ГБР ведет по меньшей мере 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Все они в основном открыты по заявлениям экс-главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.

Порошенко фигурирует, в частности, в таких делах:

• "Захват власти" в 2014 году;

• Злоупотребление властью при отмене в 2016 году решения председателя одной из местных райгосадминистраций Николаевской области;

• Фиктивная продажа завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств;

• Возможное декларирование недостоверной информации.

Порошенко приходил на допросы в ГБР только 25 июля и 12 августа. Однако проигнорировал их 3 сентября, 6 сентября и 10 сентября.

ГБР допросило Порошенко по таким делам:

• Национализация "Приватбанка".

• По захвату Россией украинских моряков в 2018.

• По уголовному производству, начатому НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.

• По судебной реформе.