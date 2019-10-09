Порошенко пока не вручали подозрения, – Труба
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что уголовные производства открыты не только по бывшим чиновникам, но и по новым.
Об этом он сказал в комментарии 24 каналу и добавил: "Различия для ГБР нет, перед законом все равны, мы это доказываем своими расследованиями, решениями и процессуальными действиями".
К слову: ГБР открыло дело против Порошенко
"Общество в этом убедится и будет убеждаться постоянно", – подчеркнул Труба.
По его словам, по состоянию на сегодня в отношении пятого президента Петра Порошенко открыто 13 уголовных производств.
В этих производствах Порошенко фигурирует в статусе свидетеля. Подозреваемый – это когда вручено или объявлено подозрение. На этом этапе такого процесса не произошло и подозрение ему не вручалось,
– пояснил директор ГБР.
Романа Труба прокомментировал дела в отношении экс-чиновников: смотрите видео
Какие дела расследует ГБР в отношении Порошенко?
Сейчас ГБР ведет по меньшей мере 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Все они в основном открыты по заявлениям экс-главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.
Порошенко фигурирует, в частности, в таких делах:
• "Захват власти" в 2014 году;
• Злоупотребление властью при отмене в 2016 году решения председателя одной из местных райгосадминистраций Николаевской области;
• Фиктивная продажа завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств;
• Возможное декларирование недостоверной информации.
Порошенко приходил на допросы в ГБР только 25 июля и 12 августа. Однако проигнорировал их 3 сентября, 6 сентября и 10 сентября.
ГБР допросило Порошенко по таким делам:
• Национализация "Приватбанка".
• По захвату Россией украинских моряков в 2018.
• По уголовному производству, начатому НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.
• По судебной реформе.