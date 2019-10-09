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      Порошенко пока не вручали подозрения, – Труба

      48 Читати новину українською
      Роман Труба
      Роман Труба / br.gov.ua

      Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что уголовные производства открыты не только по бывшим чиновникам, но и по новым.

      Об этом он сказал в комментарии 24 каналу и добавил: "Различия для ГБР нет, перед законом все равны, мы это доказываем своими расследованиями, решениями и процессуальными действиями".

      К слову: ГБР открыло дело против Порошенко

      "Общество в этом убедится и будет убеждаться постоянно", – подчеркнул Труба.

      По его словам, по состоянию на сегодня в отношении пятого президента Петра Порошенко открыто 13 уголовных производств.

      В этих производствах Порошенко фигурирует в статусе свидетеля. Подозреваемый  это когда вручено или объявлено подозрение. На этом этапе такого процесса не произошло и подозрение ему не вручалось,
      – пояснил директор ГБР.

      Романа Труба прокомментировал дела в отношении экс-чиновников: смотрите видео

      Какие дела расследует ГБР в отношении Порошенко?

      Сейчас ГБР ведет по меньшей мере 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Все они в основном открыты по заявлениям экс-главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.

      Порошенко фигурирует, в частности, в таких делах:

      • "Захват власти" в 2014 году;
      Злоупотребление властью при отмене в 2016 году решения председателя одной из местных райгосадминистраций Николаевской области;
      • Фиктивная продажа завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств;
      • Возможное декларирование недостоверной информации.

      Порошенко приходил на допросы в ГБР только 25 июля и 12 августа. Однако проигнорировал их 3 сентября, 6 сентября и 10 сентября.

      ГБР допросило Порошенко по таким делам:

      • Национализация "Приватбанка".

      • По захвату Россией украинских моряков в 2018.

      • По уголовному производству, начатому НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.

      • По судебной реформе.

      blog_ava
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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Государственное бюро расследований Расследования Роман Труба
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