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      В уголовных процессах ГБР фигурирует Луценко – Труба

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      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / Getty images

      Некоторые дела, которые рассматривает Государственное бюро расследований, касаются бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Вероятно, в некоторых делах его будут вызывать на допрос.

      О каких уголовных производства говорится, в то же время, точно неизвестно. О ситуации рассказал директор ГБР Роман Труба в эфире "Радио Свобода".

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      У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, фигурирует фамилия Луценко,
      – отметил Труба.

      Он также добавил: открытие уголовного производства не свидетельствует о причастности лица к совершению или не к совершению преступления.

      "На данном этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап – это проведение расследования, сбор достаточных доказательств и установление объективных обстоятельств. Именно на этом этапе в дальнейшем зависит конечный результат в уголовном производстве", – добавил руководитель ГБР.

      Важно! В октябре НАБУ уже открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением. В зависимости от классификации преступления Луценко теперь грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет. Сам Луценко называет дело "блохой" и добавляет: оно посвящено тому, что он якобы не вынес выговор заместителю.

      Какое дело ГБР уже рассматривает против Луценко?

      • Его открыли тоже в октябре по заявлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
      • Он обвиняет Луценко в причастности к нелегальному игорному бизнесу. Арахамия заявлял, что Луценко является акционером сети нелегальных казино.
      • Юрий Луценко назвал эти обвинения "фантазией".
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Роман Труба Юрий Луценко
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