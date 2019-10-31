В уголовных процессах ГБР фигурирует Луценко – Труба

Некоторые дела, которые рассматривает Государственное бюро расследований, касаются бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Вероятно, в некоторых делах его будут вызывать на допрос.

О каких уголовных производства говорится, в то же время, точно неизвестно. О ситуации рассказал директор ГБР Роман Труба в эфире "Радио Свобода".

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У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, фигурирует фамилия Луценко,

– отметил Труба.

Он также добавил: открытие уголовного производства не свидетельствует о причастности лица к совершению или не к совершению преступления.

"На данном этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап – это проведение расследования, сбор достаточных доказательств и установление объективных обстоятельств. Именно на этом этапе в дальнейшем зависит конечный результат в уголовном производстве", – добавил руководитель ГБР.

Важно! В октябре НАБУ уже открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением. В зависимости от классификации преступления Луценко теперь грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет. Сам Луценко называет дело "блохой" и добавляет: оно посвящено тому, что он якобы не вынес выговор заместителю.

Какое дело ГБР уже рассматривает против Луценко?