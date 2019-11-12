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      Справа бракованих бронежилетів: у Міноборони відреагували на взяття під варту Марченка

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      Генерал-майор Дмитро Марченко
      Генерал-майор Дмитро Марченко

      Печерський райсуд Києва 11 листопада взяв під варту генерал-майора Дмитра Марченка через закупівлю неякісних бронежилетів для армії. У Міноборони вже відреагували на судове рішення, його вважають занадто суворим.

      У міністерстві водночас запевняють: вони зацікавлені в об’єктивному та компетентному розслідуванні справи щодо закупівлі бронежилетів. Про це мовиться в офіційному коментарі Міністерства оборони, розміщеному на фейсбук-сторінці.

      Важливо: Покупка неякісних бронежилетів для ЗСУ: суд взяв під варту генерал-майора Марченка

      Викликає подив той факт, що Дмитру Марченку обрали саме такий запобіжний захід, не зважаючи на те, що він не переховувався та співпрацював зі слідством, є бойовим офіцером, учасником оборони ДАП, позитивно характеризується по службі,
      – коментують рішення суду у Міноборони.

      Там також здивовані, чому суд не взяв до уваги пропозицію кількох народних депутатів та героїв України про взяття Марченка на поруки.

      У Міноборони додають: готові сприяти слідству, але й сподіваються на об’єктивне та неупереджене розслідування справи.

      Що відомо про справу неякісних бронежилетів?

      Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів "Корсар" для українських військових вартістю 176 мільйонів гривень. З цієї кількості 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими: вони прострілювалися. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень. ДБР вилучило 11 тисяч бронежилетів, потенційно небезпечних для життя військових.

      Окрім того з’ясувалося, що до закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами причетні 5 високопосадовців Міноборони. Серед них опинився і Дмитро Марченко. Усім п’ятьом оголосили підозру у злочині. За даними слідства, високопосадовці знали, що бронежилети не відповідали технічним вимогам.

      Марченку 11 листопада обрали запобіжний захід – взяття під варту з можливістю виходу під заставу у 76 мільйонів гривень.

      Невдовзі ще 4 підозрюваним суд має обрати запобіжний захід.

      Марченко не визнає винуватості: що він каже?

      • Влітку 2019 року Марченко звинуватив ДБР у фабрикації аудіозаписів прослушки у цій справі. За його словами, аудіозапис розмов чиновників Міноборони, які нібито закуповували для армії неякісні бронежилети за завищеною ціною, є сфабрикованою.
      • Марченко уточняв, що в оприлюдненому аудіозаписі спочатку мовилося про партію бронежилетів, а потім туди додали фрагмент розмови, яка не стосується цієї партії.
      • Відповідаючи на питання до експертизи неякісних бронежилетів, проведеної ДБР, Марченко сказав, що не бачив і не знає, які саме бронежилети перевірялися слідчими, з якої партії, як перевіряли, з якої відстані стріляли, яким боєприпасом тощо.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Збройні сили України Державне бюро розслідувань Рішення суду
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