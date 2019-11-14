Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка

Генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка затримали у справі про покупку неякісних бронежилетів. Це спровокувало хвилю акцій протесту з боку активістів та волонтерів, яка стає дедалі потужнішою.

Чому запобіжний захід, обраний Марченку, так обурив всіх, хто причетний до розвитку та підтримки армії протягом останніх років – у матеріалі 24 каналу.

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Хто такий генерал-майор Марченко?

Військовослужбовець Збройних сил України. Псевдо – "Марчелло". Кавалер ордену Богдана Хмельницького. У складі рідної 79-ї бригади брав участь у спробі протидії окупації Криму та в російсько-українській війна на Донбасі, у тому числі – у боях за Донецький аеропорт.

З вересня 2015 року – начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Журналісти та волонтери Марченка називали одним із двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил.

Зокрема, одне із найбільш публічно висвітлених досягнень Марченка – впровадження реформованої системи харчування в українській армії за каталогом.

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Чому заарештували Марченка?

Так вирішив Печерський райсуд. При цьому суд визначив як альтернативу двомісячному утримуванню під вартою заставу в розмірі 76 мільйонів гривень (це – найсуворіший вирок, який суддя виніс, попри те, що Марченко не переховувався та співпрацював зі слідством). При цьому суд не став відстороняти Марченка від посади начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Як повідомив адвокат Володимир Охріменко, міністр оборони увільнив Марченка від займаної посади 11 листопада.

Марченка та чотирьох його підлеглих (яким також обрали застережні заходи) підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною.

Що це за справа про неякісні бронежилети?

За версією слідства, на початку 2019 року Міністерство оборони закупило 7 тисяч неякісних бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень. У Державно бюро розслідувань кажуть, ціна була невиправдана. За їхніми підрахунками, загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

Із усієї замовленої мінборони партії жоден бронежилет не використовувався. Але 26 червня ДБР провело обшуки та вилучило відвантажені бронежилети. Обшуки проходили в приміщеннях Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ одночасно з обшуками в домівках генерала Дмитра Марченка, інших офіцерів ГУРСМЗ, у заступника міністра оборони генерала Олега Шевчука, вдома у тодішнього радника міністра оборони Юрія Бірюкова, на фірмах-постачальниках, а також у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Загалом у справі п'ятеро підозрюваних. Це Дмитро Марченко та четверо його підлеглих – Михайло Каморянський, Сергій Почтаренко, Ольга Капінус і Василь Саковець.

Як зауважив у своєму телеграм-каналі директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюються три з п’яти бронежилетів. У підсумку ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів. Мовиться про бронежилет "Корсар" М3с 1-го класу захисту. За словами Труби, Марченко знав, що бронежилети мають необроблені пластини, і ті не відповідають технічним вимогам. Крім того, військовий знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводили балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань.

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Сам Марченко наполягає на своїй невинуватості. Влітку 2019 року він звинуватив ДБР у фабрикації аудіозаписів прослушки у цій справі. Відповідаючи на питання щодо експертизи неякісних бронежилетів, проведеної ДБР, Марченко сказав, що не бачив і не знає, які саме бронежилети перевірялися слідчими, з якої партії, як перевіряли, з якої відстані стріляли, яким боєприпасом тощо.

У Міноборони вирок Марченко вважають занадто суворим та не зовсім об’єктивним. Там також здивовані, чому суд не взяв до уваги пропозицію кількох народних депутатів та Героїв України про взяття Марченка на поруки.

Проти його затримання також влаштовують акції протесту активісти та волонтери, які підтримували українську армію від початку збройної агресії Росії.

Чому проти затримання Марченка протестують?

Активісти руху на підтримку Марченко акцентують на кількох причинах.

По-перше, управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, яке він очолює, не проводить закупівлі. Воно розробляє технічні стандарти і стежить за їх дотриманням. Тому виписувати претензії лише до Марченка та його підлеглих – дивне рішення. Значно логічніше пред’являти претензії до всіх, залучених у цю процедуру, починаючи із розробника бронежилетів. До якого, до слова, також виникають питання.

По-друге, у багатьох викликають сумніви докази вини Марченка. Як запевняють ветерани та волонтери, претензії, які до нього пред’являє ДБР, викликають чимало питань у тих, хто знаєть на військовій справі.

Наприклад, як стало відомо під час слухання обвинувачення начальника відділу розробки речового майна Головного управління ЗСУ Василя Саковця, є сумніви у якості експертизи під час слідства. Повідомляють, що вона не відповідала державному стандарту ДСТУ.