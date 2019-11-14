22:17
14 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, сьогодні
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка

      677 Читать новость на русском
      Дмитро Марченко та бронежилети
      Дмитро Марченко та бронежилети / Фото з відкритих джерел

      Генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка затримали у справі про покупку неякісних бронежилетів. Це спровокувало хвилю акцій протесту з боку активістів та волонтерів, яка стає дедалі потужнішою.

      Чому запобіжний захід, обраний Марченку, так обурив всіх, хто причетний до розвитку та підтримки армії протягом останніх років – у матеріалі 24 каналу.

      Важливо! Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом

      Військовослужбовець Збройних сил України. Псевдо – "Марчелло". Кавалер ордену Богдана Хмельницького. У складі рідної 79-ї бригади брав участь у спробі протидії окупації Криму та в російсько-українській війна на Донбасі, у тому числі – у боях за Донецький аеропорт.

      З вересня 2015 року – начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Журналісти та волонтери Марченка називали одним із двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил.

      Зокрема, одне із найбільш публічно висвітлених досягнень Марченка – впровадження реформованої системи харчування в українській армії за каталогом.

      Більше по темі: Покупка неякісних бронежилетів для ЗСУ: суд взяв під варту генерал-майора Марченка

      Так вирішив Печерський райсуд. При цьому суд визначив як альтернативу двомісячному утримуванню під вартою заставу в розмірі 76 мільйонів гривень (це – найсуворіший вирок, який суддя виніс, попри те, що Марченко не переховувався та співпрацював зі слідством). При цьому суд не став відстороняти Марченка від посади начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Як повідомив адвокат Володимир Охріменко, міністр оборони увільнив Марченка від займаної посади 11 листопада.

      Марченка та чотирьох його підлеглих (яким також обрали застережні заходи) підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною.

      За версією слідства, на початку 2019 року Міністерство оборони закупило 7 тисяч неякісних бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень. У Державно бюро розслідувань кажуть, ціна була невиправдана. За їхніми підрахунками, загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

      Із усієї замовленої мінборони партії жоден бронежилет не використовувався. Але 26 червня ДБР провело обшуки та вилучило відвантажені бронежилети. Обшуки проходили в приміщеннях Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ одночасно з обшуками в домівках генерала Дмитра Марченка, інших офіцерів ГУРСМЗ, у заступника міністра оборони генерала Олега Шевчука, вдома у тодішнього радника міністра оборони Юрія Бірюкова, на фірмах-постачальниках, а також у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

      Загалом у справі п'ятеро підозрюваних. Це Дмитро Марченко та четверо його підлеглих – Михайло Каморянський, Сергій Почтаренко, Ольга Капінус і Василь Саковець.

      Як зауважив у своєму телеграм-каналі директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюються три з п’яти бронежилетів. У підсумку ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів. Мовиться про бронежилет "Корсар" М3с 1-го класу захисту. За словами Труби, Марченко знав, що бронежилети мають необроблені пластини, і ті не відповідають технічним вимогам. Крім того, військовий знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводили балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань.

      Більше по темі: Справа щодо закупівлі неякісних бронежилетів: ДБР оприлюднило перші результати експертизи

      Сам Марченко наполягає на своїй невинуватості. Влітку 2019 року він звинуватив ДБР у фабрикації аудіозаписів прослушки у цій справі. Відповідаючи на питання щодо експертизи неякісних бронежилетів, проведеної ДБР, Марченко сказав, що не бачив і не знає, які саме бронежилети перевірялися слідчими, з якої партії, як перевіряли, з якої відстані стріляли, яким боєприпасом тощо.

      У Міноборони вирок Марченко вважають занадто суворим та не зовсім об’єктивним. Там також здивовані, чому суд не взяв до уваги пропозицію кількох народних депутатів та Героїв України про взяття Марченка на поруки.

      Проти його затримання також влаштовують акції протесту активісти та волонтери, які підтримували українську армію від початку збройної агресії Росії.

      Активісти руху на підтримку Марченко акцентують на кількох причинах.

      По-перше, управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, яке він очолює, не проводить закупівлі. Воно розробляє технічні стандарти і стежить за їх дотриманням. Тому виписувати претензії лише до Марченка та його підлеглих – дивне рішення. Значно логічніше пред’являти претензії до всіх, залучених у цю процедуру, починаючи із розробника бронежилетів. До якого, до слова, також виникають питання.

      По-друге, у багатьох викликають сумніви докази вини Марченка. Як запевняють ветерани та волонтери, претензії, які до нього пред’являє ДБР, викликають чимало питань у тих, хто знаєть на військовій справі.

      Наприклад, як стало відомо під час слухання обвинувачення начальника відділу розробки речового майна Головного управління ЗСУ Василя Саковця, є сумніви у якості експертизи під час слідства. Повідомляють, що вона не відповідала державному стандарту ДСТУ.

       

      blog_ava
      Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      сьогодні
      11655
      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Статті Публікації Державне бюро розслідувань Міністерство оборони України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Два фронти однієї війни, або Як це жити у зоні бойових дій
      сьогодні , 22:00 Два фронти однієї війни, або Як це жити у зоні бойових дій
      Повернись живим 42
      Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
      сьогодні , 21:09 Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
      Ірина Полицька 550
      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      сьогодні , 21:01 Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      Євгенія Мазур 676
      Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      сьогодні , 20:55 Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      Ігор Саджениця 11650
      Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      сьогодні , 19:35 Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      Інна Жолобович 635
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук