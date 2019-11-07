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      Депутата Ярослава Дубневича взяли под стражу

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      Депутата Ярослава Дубневича взяли под стражу

      Апелляционный суд принял решение взять под стражу депутата Ярослава Дубневича. Если завтра, 8 ноября, политик не внесет залог в размере 90 миллионов гривен – то отправится в СИЗО.

      Дубневича арестовали до 31 декабря 2019 года, сообщил экс-депутат Сергей Лещенко.

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      "Таким образом, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу генпрокурора Руслана Рябошапки. Он не согласился с решением низшей инстанции, определившей Дубневичу залог 100 миллионов без ареста", – пишет Лещенко.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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