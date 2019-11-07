Депутата Ярослава Дубневича взяли под стражу

Апелляционный суд принял решение взять под стражу депутата Ярослава Дубневича. Если завтра, 8 ноября, политик не внесет залог в размере 90 миллионов гривен – то отправится в СИЗО.

Дубневича арестовали до 31 декабря 2019 года, сообщил экс-депутат Сергей Лещенко. Читайте также: Эпопея с Дубневичем: кто защищал скандального нардепа от ареста "Таким образом, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу генпрокурора Руслана Рябошапки. Он не согласился с решением низшей инстанции, определившей Дубневичу залог 100 миллионов без ареста", – пишет Лещенко. Новость дополняется...