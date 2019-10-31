Полотенце, мыло и спортивный костюм: Дубневич рассказал, что возьмет с собой в изолятор

Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. Политик рассказал, что возьмет с собой в изолятор.

Ярослав Дубневич отметил, что готов к задержанию и уже собрал сумку, пишет УНИАН.

Кратко: Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

На вопрос о сумме залога по его делу и сколько он готов выделить на залог средств, депутат ответил коротко: "Нисколько".

Относительно своего вероятного задержания Дубневич уже был более многословен. Сказал, что на арест согласен и "готов добиваться". Политик добавил, что уже даже собрал сумку в изолятор.

Депутат возьмет с собой в изолятор: две книжки, полотенце, мыло, зубную щетку и спортивный костюм. Дубневич, в частности, собирается прочитать "Характерника" Василия Шкляра и произведения Люко Дашвар.

В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича?Ярославу Дубневичу инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им через злоупотребление служебным положением. В частности, народного депутата подозревают в злоупотреблении на должности главы транспортного комитета Верховной Рады путем влияния на должностных лиц Укрзализныци в результате чего государство понесло убытки на сумму 93 миллиона гривен.



31 октября Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности и арестовать. Дубневич своей вины не признает, но заявил, что не будет скрываться и готов к аресту.