Рушник, мило і спортивний костюм: Дубневич розповів, що візьме з собою в ізолятор

Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності. Політик розповів, що візьме з собою у ізолятор.

Ярослав Дубневич зазначив, що готовий до затримання і вже зібрав сумку, пише УНІАН.

Детально: Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканість

На запитання щодо суми застави у його справі та скільки він готовий виділити на заставу коштів, депутат відповів коротко: "Ніскільки".

Щодо свого ймовірного затримання Дубневич вже був більш багатослівний. Сказав, що на арешт згідний і "готовий добиватися". Політик додав, що вже навіть зібрав сумку в ізолятор.

Депутат візьме з собою в ізолятор: дві книжки, рушник, мило, зубну щітку та спортивний костюм. Дубневич, зокрема, збирається прочитати "Характерника" Василя Шкляра та твори Люко Дашвар.

У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубевича?Ярославу Дубневичу інкримінують привласнення, розтраті майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. Зокрема, народного депутата підозрюють у зловживанні на посаді голови транспортного комітету Верховної Ради через вплив на посадовців "Укрзалізниці" в результаті чого держава зазнала збитків на суму 93 мільйони гривень.



31 жовтня Верховна Рада підтримала зняття недоторканності Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності і арештувати. Дубневич своєї вини не визнає, але заявив, що не переховуватиметься і готовий до арешту.