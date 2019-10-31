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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ГЕЛОВІН
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ГЕЛОВІН

      Рушник, мило і спортивний костюм: Дубневич розповів, що візьме з собою в ізолятор

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      Ярослав Дубневич вже зібрав сумку в ізолятор
      Ярослав Дубневич вже зібрав сумку в ізолятор / Фото з фейсбуку Ярослава Дубневича

      Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності. Політик розповів, що візьме з собою у ізолятор.

      Ярослав Дубневич зазначив, що готовий до затримання і вже зібрав сумку, пише УНІАН.

      Детально: Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканість

      На запитання щодо суми застави у його справі та скільки він готовий виділити на заставу коштів, депутат відповів коротко: "Ніскільки".

      Щодо свого ймовірного затримання Дубневич вже був більш багатослівний. Сказав, що на арешт згідний і "готовий добиватися". Політик додав, що вже навіть зібрав сумку в ізолятор.

      Депутат візьме з собою в ізолятор: дві книжки, рушник, мило, зубну щітку та спортивний костюм. Дубневич, зокрема, збирається прочитати "Характерника" Василя Шкляра та твори Люко Дашвар.

      У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубевича?Ярославу Дубневичу інкримінують привласнення, розтраті майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. Зокрема, народного депутата підозрюють у зловживанні на посаді голови транспортного комітету Верховної Ради через вплив на посадовців "Укрзалізниці" в результаті чого держава зазнала збитків на суму 93 мільйони гривень.

      31 жовтня Верховна Рада підтримала зняття недоторканності Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності і арештувати. Дубневич своєї вини не визнає, але заявив, що не переховуватиметься і готовий до арешту.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Кримінальні новини Корупція Ярослав Дубневич Арешт Курйозні новини
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