Депутата Ярослава Дубневича взяли під варту

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення взяти під варту депутата Ярослава Дубневича до 31 грудня 2019 року. Проте, політик може внести заставу у розмірі 90 мільйонів гривень.

Ексдепутат Сергій Лещенко у своєму телеграмі пояснив, що таким чином Апеляційна палата задовольнила скаргу генпрокурора Руслана Рябошапки. Він не погоджувався з рішенням нижчої інстанції, що визначила Дубневичу заставу 100 мільйонів без арешту.

Цікаво: Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканість

Відтак, суд заарештував Дубневича і в якості альтернативи запропонував нардепу внести заставу в розмірі 90 мільйонів гривень. Саме таку суму прибутків він незаконно отримав через підставні фірми.

Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 31 грудня 2019 року. І визначити альтернативну запобіжний захід у вигляді застави у 90 мільйонів гривень,

– заявив суддя.

Сам Дубневич заявив, що назбирав лише 50 мільйонів гривень на заставу і більше немає.

Якщо ж народний депутат все ж внесе заставу до кінця року, то буде змушений здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

Окрім того, у своєму фейсбуці Дубневич поскаржився на нібито політичне переслідування.

"На жаль, абсурдність політичного переслідування не має меж. Якщо є команда зверху "посадити", то ні права людини, ні право на захист не діють", – написав він.

У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубневича?

неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.

інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

До теми: Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту

Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.

До слова, напередодні Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності. Нардеп навіть встиг розповісти, що з собою візьме в ізолятор.