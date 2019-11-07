Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту

Перед голосуванням за арешт Дубневича на його захист стали одразу кілька груп впливу. Захищати його від арешту взялися і депутати Коломойського, і особисто Порошенко, у фракції якого в Раді минулого скликання якраз і наживався Дубневич.

Перед самим голосування я просив депутатів в шию гнати "колєг", які вмовляють не голосувати за арешт Дубневича. Переконував "слуг народу" фактами з кримінального провадження.

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► Факт №1. Розслідування схеми почалося в червні 2017 року. Перші сім підозр було вручено взимку 2018-го.

► Факт №2. 93 мільйони гривень отримала контрольована Дубневичем компанія через узгоджене завищення ціни при продажі продукції для Укрзалізниці.

► Факт №3. Підозра Дубневичу була готова ще минулого січня, але тодішній генпрокурор Юрій Луценко відмовився її підписувати.

Нагадаю, що на той час Дубневич був членом фракції БПП, яку Луценко до призначення генпрокурором очолював.

На жаль, не знайшов можливості тицьнути цими фактами Порошенку, який розповідав казки про політичні переслідування опонентів. Дубневич – типовий, знахабнілий корумпант, безкарність якому забезпечив минулий президент і його генпрокурор.

Наприклад, коли НАБУ наздогнало людей Дубневича за розкрадання газу на майже півтора мільярда гривень, тверді господарники заледве не залишили без опалення два міста на Львівщині. Шантажем брати хотіли втримати контроль над арештованими ТЕЦ.

Генпрокурор Рябошапка просив дозволу депутатів на: притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання й арешт. Кожне з цих прохань генпрокурора депутати голосували окремо.



Нардеп Ярослав Дубневич

Група Коломойського і Порошенка не голосувати за арешт. Мовляв, Рада не суд й не може оцінювати всю повноту доказів. Я переконаний, що люди, які втовкмачували цю дурь депутатам: а) взяли в Дубневича гроші; б) вважають свої колег ідіотами.

Дозвіл Ради на арешт Дубневича жодним чином не запроторює його за ґрати. Голосування депутатів лише дозволяє НАБУ/САП клопотати перед судом про такий арешт. Не голосуючи за дозвіл на арешт депутати забирають в суду навіть можливість розглянути це питання.

Стаття, яку інкримінують Дубневичу, не передбачає арешт без застави. Тож навіть якби суд вирішив його арештувати, він спокійно відкупиться. Як депутати будуть пояснювати виборцями захист Дубневича від Антикорсуду? Ба більше, вони ж взагалі обіцяли скасувати депутатську недоторканість.

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Тепер трішки про статки підозрюваного, в порівнянні з якими навіть Дубінський з його 18 об'єктами нерухомості в Києві та під ним виглядає жалюгідно.

Зверніть увагу! Ярослав Дубневич має 111 земельних ділянок загальною площею 360 342 квадратних метрів, 9 будинків загальною площею 2 805 "квадратів", 17 квартир загальною площею 1 215 "квадратів" і ще 32 об'єкти іншої нерухомості загальною площею 1 214, 95 квадратних метрів.

Вражені? Так це ще не все. Знаєте, скільки в Ярослава Дубневича готівки? 6 мільйонів гривень, майже 2,5 мільйони доларів і 750 000 євро. І це лише готівка, окремо ще на рахунках лежить. З такими грошима не те, що окремих депутатів, цілі фракції скуповувати можна.

Всю цю інформацію ми передали народним депутатам. Тобто вони про все це добре знали. І при цьому, рішення про дозвіл на арешт Ярослава Дубневича заледве пройшло. Ми перемогли з перевагою у чотири голоси.

Повним складом не голосувала група Коломойського. Найкраще це видно з відсутніх голосів депутатів Дубінського, Бужанського та Василевської-Смаглюк. Нуль голосів дала фракція Петра Порошенка.



Як голосували депутати / Інфографіка руху "Чесно"

Останній, до речі, виправдовувався так: "Наша позиція була – зняти будь-які перешкоди слідству. Арешт – це не є перешкода слідству." Ще й яка перешкода. І Порошенко добре про це знає.

Єдина підстава не випустити Дубневича з країни – ухвала суду про запобіжний захід. Без дозволу на затримання та арешт Дубневич зможе банально ігнорувати судові засідання у справі й ніхто не зможе його примусити прийти.

Власне, саме так робив інший народний депутат Порошенка – Борислав Розенблат і його "подєльнік" Поляков, на затримання і арешт яких Рада не дала дозволу.



Борислав Розенблат та Максим Поляков

Групу Коломойського і Петра Порошенка повним складом підтримала "Опозиційна Платформа – За життя", яку сам Порошенко називає агентами Кремля. Бачите, як гарно збігаються інтереси в топ-корупціонерів та агентів Кремля.

Так само нуль голосів за арешт Дубневича дала "Батьківщина" та група мажоритарників "За гроші", ой, пробачте – "За майбутнє". В підсумку дозвіл на арешт було проголосовано 19-ма депутатами "Голосу" та 208-ма "слугами народу".

З останніми дуже цікаво. Це голосування чітко показало, що група Коломойського та контрабандистів отримують все більший вплив на фракцію "Слуга Народу". І це дуже небезпечна історія і для Володимира Зеленського, і для країни в цілому.

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Виходить так, що об'єднавшись з групою інших корумпантів, депутати Коломойського (Дубінський і компанія) можуть заблокувати прийняття рішення монобільшістю. Добре, що цього разу необхідні голоси додали депутати Вакарчука. А якби не додали?

Одним словом, багато хороших людей спрацювали, щоб Антикорупційний суд такий надягнув на Дубневича електронний браслет, забрав паспорти та відпустив під 100 мільйонів гривень застави. На сплату останньої підозрюваному відвели п'ять днів.