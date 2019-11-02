Суд відпустив Дубневича під заставу у 100 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Суд відмовив у клопотанні генпрокурора Рябошапки про арешт.

Внесення застави можливе на спецрахунок протягом дії ухвали суду – 5 днів. Також суд зобов'язав Дубневича здати паспорти та носити електронний браслет.

Слідча суддя вважає, що така застава забезпечить виконання Дубневичем своїх процесуальних обов'язків. Він повинен прибути на першу вимогу слідчого судді або прокурора, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з фігурантами кримінальної виробництва.

Прокурори САП наполягали на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 мільйонів гривень застави.

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Напередодні Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності. Нардеп навіть встиг розповісти, що з собою візьме в ізолятор.

У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубневича?

неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.

інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

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Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.