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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Суд отпустил Дубневича под залог в 100 миллионов гривен

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      Ярославу Дубневичу избрали меру пресечения 1 ноября 2019 - что ждет депутата
      Ярославу Дубневичу избрали меру пресечения / facebook.com/plisko.av

      Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для народного депутата Ярослава Дубневича в виде залога в размере 100 миллионов гривен. Суд отказал в ходатайстве генпрокурора Рябошапки об аресте.

      Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия решения суда – 5 дней. Также суд обязал Дубневича сдать паспорта и носить электронный браслет.

      Следователь судья считает, что такой залог обеспечит выполнение Дубневичем своих процессуальных обязанностей. Он должен прибыть по первому требованию следователя судьи или прокурора, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с фигурантами уголовного производства.

      Прокуроры САП настаивали на применении в отношении нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 миллионов гривен залога.

      Интересно: Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

      Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. Нардеп даже успел рассказать, что с собой возьмет в изолятор.

      В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубевича?

      • ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
      • другое дело касается коррупционных схем через закупки для предприятия "Укрзализныци".

      Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

      Кстати: Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность

      Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют статью 191 часть пятая Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

      Смотрите видео: Дубневичу избрали меру пресечения

       

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      Автор: Эмал Наби, Анастасия Зазуляк
      Теги: Криминальные новости Ярослав Дубневич Новости Украины Новости политики Коррупция Верховная Рада Арест Решение суда
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