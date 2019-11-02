Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"

Схема називається: покращуємо, поглиблюємо і розширяємо законопроєкт. Одним словом робимо все, аби лише якнайдовше його не приймати. Пам’ятаєте історію, коли народні депутати видлубали з президентського законопроєкту норми, які насправді скасовують депутатську недоторканість? Я про це вам в одному зі свіжих блогів детально розповідав.

Коли ми їх на цьому зловили, депутати спочатку виправдовувалися, що ніяких додаткових законів приймати взагалі не треба. І що це Президент помилився.

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Мовляв, зміни в Конституцію Рада проголосувала, а значить "всі інші закони норми закону, автоматично йдуть лісом". Це майже дослівна цитати заступниці голови фракції "Слуг" Галини Янченко.



Галини Янченко

Очевидно, що це не правда. Після принизливих уроків з основ права чи не в усіх медіа, депутати мусили визнати, змін в Конституцію замало і закони правити такі треба.

Хто б міг подумати, правда? Та будь-хто з базовими знанням конституційного та кримінального права. Таких людей в Україні дуже багато, тож спроба обманути суспільство з псевдо-скасування тільки нашкодила депутатам. В підсумку, 48 депутатів зі "Слуги Народу" (48 на хвилинку!) реєструють відповідний законопроект.

Але, тут увага, профільний комітет Ради очолюваний їхнім представником Денисом Монастирським – відмовляється цей законопроект підтримати. Більше того, відкладає його розгляд на невизначений час.



Денис Монастирський

Ще вам для повноти картини: в цьому комітеті Ради, як, до речі, і в інших, у "Слуги Народу" монопольна більшість. Це означає, що вони можуть провести через комітет будь-яке. От будь-яке рішення.

Власне, саме цей комітет на чолі з Денисом Монастириським і видлубав з президентського законопроекту норми про справжнє зняття недоторканості. Бачите, як воно цікаво виходить, коли треба недоторканість захистити, то голоси в комітеті знаходяться. А коли ліквідувати, то ніяк в депутатів не виходить.

На екранах ви бачите світовий шедевр, виконаний маслом у класичному стилі. Картина називається: "Депутати виконуються передвиборчу обіцянку про скасування власної недоторканості".

Нагадаю пафосну цитату, з якою автори законопроекту презентували його суспільству: "Процес зняття депутатської недоторканності розпочався. Він є незворотним". Схоже, що процес лише розпочався, а от зробити його незворотнім нам, усьому суспільству, доведеться депутатів змушувати.

Знаєте, що мала написала там сама заступниця фракції Галина Янченко вже після огидного рішення про відкладання розгляду цього законопроекту? Я вам зацитую: "Наша фракція працює, аби такий архаїзм як депутатська недоторканість остаточно пішов в минули". Що!? Та вчора ваш співавтор цього ж закону Монастирський заблокував його розгляд в комітеті, в якому у вашої ж фракції більшість! В мене таке враження, що авторка цитати реально нас за ідіотів тримає.

До речі, вся ці історія повністю аналогічна з законопроектом #2047, який ліквідує схему з оціночними "майданчиками Яценка". Законопроект, який мав схему вбити, частина "Слуг Народу" теж заблокувала. Мотивуючи це тим, щоб зробити його ще кращим.

В підсумку такого "покращення", "поглиблення" і "поширення" ліквідацію схеми заблоковано, як мінімум, на декілька місяців. А значить схематозники й далі щодня витягатимуть з наших кишень мільйон гривень.

Звичайно, совєршенно безвозмездно, як ви розумієте. Це ж поліграф показав. Вірніше не поліграф, а той цирк, який депутати чомусь назвали поліграфом. При формуванні НАБУ ми прогнали через поліграф кілька сотень майбутніх детективів.



"Слуги народу" на поліграфі

Можливо, саме тому, НАБУшники відмовляються від хабарів і саджають тих хто їм їх тицяє. До речі, на цьому тижні якраз свіженького взяли: пропонував 100 тисяч доларів детективу. Сяде у в’язницю.

Але, повернемося до поліграфу. Те що проходили "Слуги" не має з ним нічого спільного. Нормальне дослідження триває від трьох годин на одну людину. В принципі не може відбувати в умовах прямої трансляції, ще за присутності сторонніх осіб, а також зранку і ввечері. Ну і багато чого іншого.

Але головне навіть не це. Жоден справжній поліграфолог ніколи-ніколи-ніколи не заявить чи сказала людина правду. Максимум експерт зверне увагу, що досліджуваний видає психофізіологічну реакцію на конкретне питання. Експерт в житті не заявить безапеляційне: каже людина правду чи бреше. Те, що ми бачили на екранах, і те, що нам продавали, як дослідження на поліграфі, – таким точно не було.

Підсумовуючи. Будь ласка, запам'ятайте, якщо депутати одразу не голосують потрібні закони і виправдовують це бажанням їх покращити, знайте, вони тупо нас дурять. Депутати просто хочуть залишити все як є. Наприклад лишити собі недоторканість. Або можливість красти у нас мільйон гривень щодня.

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Всі разом ми все одно змусимо депутатів і недоторканість скасувати, і оціночні майданчики Яценка знищити. Чим довше депутати будуть впиратися - тим більше обвалиться їх рейтинг. Я з цим більше ніш згоден.