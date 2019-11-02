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      Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"

      Право на гідність 146 Читать новость на русском

      Схема називається: покращуємо, поглиблюємо і розширяємо законопроєкт. Одним словом робимо все, аби лише якнайдовше його не приймати. Пам’ятаєте історію, коли народні депутати видлубали з президентського законопроєкту норми, які насправді скасовують депутатську недоторканість? Я про це вам в одному зі свіжих блогів детально розповідав.

      Коли ми їх на цьому зловили, депутати спочатку виправдовувалися, що ніяких додаткових законів приймати взагалі не треба. І що це Президент помилився.

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      Мовляв, зміни в Конституцію Рада проголосувала, а значить "всі інші закони норми закону, автоматично йдуть лісом". Це майже дослівна цитати заступниці голови фракції "Слуг" Галини Янченко.

      Галини Янченко
      Галини Янченко

      Очевидно, що це не правда. Після принизливих уроків з основ права чи не в усіх медіа, депутати мусили визнати, змін в Конституцію замало і закони правити такі треба.

      Хто б міг подумати, правда? Та будь-хто з базовими знанням конституційного та кримінального права. Таких людей в Україні дуже багато, тож спроба обманути суспільство з псевдо-скасування тільки нашкодила депутатам. В підсумку, 48 депутатів зі "Слуги Народу" (48 на хвилинку!) реєструють відповідний законопроект.

      Але, тут увага, профільний комітет Ради очолюваний їхнім представником Денисом Монастирським – відмовляється цей законопроект підтримати. Більше того, відкладає його розгляд на невизначений час.

      Денис Монастирський
      Денис Монастирський

      Ще вам для повноти картини: в цьому комітеті Ради, як, до речі, і в інших, у "Слуги Народу" монопольна більшість. Це означає, що вони можуть провести через комітет будь-яке. От будь-яке рішення.

      Власне, саме цей комітет на чолі з Денисом Монастириським і видлубав з президентського законопроекту норми про справжнє зняття недоторканості. Бачите, як воно цікаво виходить, коли треба недоторканість захистити, то голоси в комітеті знаходяться. А коли ліквідувати, то ніяк в депутатів не виходить.

      На екранах ви бачите світовий шедевр, виконаний маслом у класичному стилі. Картина називається: "Депутати виконуються передвиборчу обіцянку про скасування власної недоторканості".

      Нагадаю пафосну цитату, з якою автори законопроекту презентували його суспільству: "Процес зняття депутатської недоторканності розпочався. Він є незворотним". Схоже, що процес лише розпочався, а от зробити його незворотнім нам, усьому суспільству, доведеться депутатів змушувати.

      Знаєте, що мала написала там сама заступниця фракції Галина Янченко вже після огидного рішення про відкладання розгляду цього законопроекту? Я вам зацитую: "Наша фракція працює, аби такий архаїзм як депутатська недоторканість остаточно пішов в минули". Що!? Та вчора ваш співавтор цього ж закону Монастирський заблокував його розгляд в комітеті, в якому у вашої ж фракції більшість! В мене таке враження, що авторка цитати реально нас за ідіотів тримає.

      До речі, вся ці історія повністю аналогічна з законопроектом #2047, який ліквідує схему з оціночними "майданчиками Яценка". Законопроект, який мав схему вбити, частина "Слуг Народу" теж заблокувала. Мотивуючи це тим, щоб зробити його ще кращим.

      В підсумку такого "покращення", "поглиблення" і "поширення" ліквідацію схеми заблоковано, як мінімум, на декілька місяців. А значить схематозники й далі щодня витягатимуть з наших кишень мільйон гривень.

      Звичайно, совєршенно безвозмездно, як ви розумієте. Це ж поліграф показав. Вірніше не поліграф, а той цирк, який депутати чомусь назвали поліграфом. При формуванні НАБУ ми прогнали через поліграф кілька сотень майбутніх детективів.


      "Слуги народу" на поліграфі

      Можливо, саме тому, НАБУшники відмовляються від хабарів і саджають тих хто їм їх тицяє. До речі, на цьому тижні якраз свіженького взяли: пропонував 100 тисяч доларів детективу. Сяде у в’язницю.

      Але, повернемося до поліграфу. Те що проходили "Слуги" не має з ним нічого спільного. Нормальне дослідження триває від трьох годин на одну людину. В принципі не може відбувати в умовах прямої трансляції, ще за присутності сторонніх осіб, а також зранку і ввечері. Ну і багато чого іншого.

      Але головне навіть не це. Жоден справжній поліграфолог ніколи-ніколи-ніколи не заявить чи сказала людина правду. Максимум експерт зверне увагу, що досліджуваний видає психофізіологічну реакцію на конкретне питання. Експерт в житті не заявить безапеляційне: каже людина правду чи бреше. Те, що ми бачили на екранах, і те, що нам продавали, як дослідження на поліграфі, – таким точно не було.

      Підсумовуючи. Будь ласка, запам'ятайте, якщо депутати одразу не голосують потрібні закони і виправдовують це бажанням їх покращити, знайте, вони тупо нас дурять. Депутати просто хочуть залишити все як є. Наприклад лишити собі недоторканість. Або можливість красти у нас мільйон гривень щодня.

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      Всі разом ми все одно змусимо депутатів і недоторканість скасувати, і оціночні майданчики Яценка знищити. Чим довше депутати будуть впиратися - тим більше обвалиться їх рейтинг. Я з цим більше ніш згоден.

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Відеоблоги "Слуг народу" перевірять на поліграфі Слуга народу Право на гідність
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