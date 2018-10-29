Бурштинова справа Розенблата та Полякова: деталі спецоперації

Як детективи НАБУ викрили і довели до суду справу народних обранців, які заробляли на своїй посаді і скільки років в'язниці загрожує депутам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову – у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповіла детектив Національного антикорупційного бюро Олена.

– На початку спецоперації "бурштинової справи" ми не знали, що до цього причетні народні депутати Максим Поляков та Борислав Розенблат. Ми просто намагалися встановити всіх винних, а поки це робили, нардепи самі вийшли на нашого агента Катерину, яка, як представник компанії в Арабських Еміратах, начебто, хотіла інвестувати в Україну з метою здійснення видобутку бурштину та подальшого його експорту.

Читайте також: Резонансна справа Романа Насірова: тільки факти

– Знаючи про "інвесторку", до неї надійшли пропозиції від нардепів про допомогу. Ініціатором цього був Максим Поляков, який і залучив пізніше Розенблата. Вони повідомили, що за гроші змогли б організувати процес прийняття законопроектів для того, щоб іноземна компанія змогла працювати в Україні, оскільки нардепи мають вплив і зв’язки.



Максим Поляков

– Агент Катерина зустрічалася з нардепами та їх довіреними особами близько 60 разів, з них кошти передавалися 8 разів. Загалом сума становила близько 300 тисяч доларів США.

– Укласти договір з лісниками Розенблат не зміг, тому запропонував агентові Катерині купити земельні ділянки площею близько 30 гектарів на яких організувати видобуток бурштину і за це попросив 200 тисяч доларів США. І якраз під час передачі цих грошей були затримані 6 осіб, зокрема і охоронець нардепа, який брав у цьому участь. Наступного дня їм повідомили про підозру.



Борислав Розенблат

– Але оскільки нардепи мають імунітет недоторканості, арештувати їх чи повідомити про підозру, необхідна згода Верховної Ради. У зв’язку з цим надали подання до ВРУ про зняття недоторканості і притягнення до відповідальності Розенблата та Полякова. Суд мав обрати їм запобіжний захід, але враховуючи рішення парламенту, було прийнято рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 7 мільйонів та 3014 тисячі гривень.

– Проте Поляков одразу ж після цього порушив свої обов’язки – він відмовився вдягати електронний браслет, тому йому присвоїли подвійну суму застави. А Розенблат намагався залишити територію України, маючи при собі документи та предмети, важливі для розслідування. Тому детективи НАБУ провели невідкладний обшук просто на борту літака.

– Детективи НАБУ зібрали належну кількість доказів, далі суд має вирішити, винна особи чи ні. Депутатам передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Що таке "бурштинова справа"?Це перша в Україні антикорупційна спецоперація під прикриттям, фігурантами якої є Борислав Розенблат та Максим Поляков, що займалися організацією видобутку та реалізації бурштину. Ініціатором процедури законодавчого врегулювання був саме Борислав Розенблат. Обом нардепам інкримінується одержання неправомірної вигоди, а Розенблату – ще й зловживання впливом. Розслідування тривало майже 3 роки.