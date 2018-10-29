Янтарное дело Розенблата и Полякова: детали спецоперации

Как детективы НАБУ раскрыли и довели до суда дело народных избранников, которые зарабатывали на своей должности, и сколько лет тюрьмы грозит депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказала детектив Национального антикоррупционного бюро Елена.

– В начале спецоперации по "янтарному делу" мы не знали, что к этому причастны народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат. Мы просто пытались установить всех виновных, а пока это делали, нардепы сами вышли на нашего агента Екатерину, которая как якобы представитель компании в Арабских Эмиратах хотела инвестировать в Украину с целью осуществления добычи янтаря и дальнейшего его экспорта.

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– Узнав об "инвесторе", нардепы предложили помощь. Инициатором этого был Максим Поляков, который и привлек позже Розенблата. Они сообщили, что за деньги смогли бы организовать процесс принятия законопроектов для того, чтобы иностранная компания смогла работать в Украине, поскольку нардепы имеют влияние и связи.



Максим Поляков

– Агент Екатерина встречалась с нардепами и их доверенными лицами около 60 раз, из них средства передавались 8 раз. В целом сумма составила около 300 тысяч долларов США.

– Заключить договор с лесниками Розенблат не смог, поэтому предложил агенту Екатерине купить земельные участки площадью около 30 гектаров, на которых организовать добычу янтаря, и за это попросил 200 долларов США. И как раз во время передачи этих денег были задержаны 6 человек, в том числе и охранник нардепа, который принимал в этом участие. На следующий день им сообщили о подозрении.



Борислав Розенблат

– Но поскольку нардепы имеют иммунитет неприкосновенности, чтобы арестовать их или сообщить о подозрении, необходимо согласие Верховной Рады. В связи с этим предоставили представление в ВРУ о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности Розенблата и Полякова. Суд должен избрать им меру пресечения, но учитывая решение парламента, было принято решение об избрании меры пресечения в виде залога в размере 7 миллионов и 3014 тысячи гривен.

– Однако Поляков сразу же после этого нарушил свои обязанности – он отказался надевать электронный браслет, поэтому ему присвоили двойную сумму залога. А Розенблат пытался покинуть территорию Украины, имея при себе документы и предметы, важные для расследования. Поэтому детективы НАБУ провели неотложный обыск прямо на борту самолета.

– Детективы НАБУ собрали должное количество доказательств, далее суд должен решить, виновны лица или нет. Депутатам предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Что такое "янтарное дело"?

Это первая в Украине антикоррупционная спецоперация под прикрытием, фигурантами которой являются Борислав Розенблат и Максим Поляков, занимавшиеся организацией добычи и реализации янтаря. Инициатором процедуры законодательного урегулирования был именно Борислав Розенблат. Обоим нардепам инкриминируется получение неправомерной выгоды, а Розенблату – еще и злоупотребление влиянием. Расследование длилось почти 3 года.